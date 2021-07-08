Пт, 9.07.2021
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Мартиньш Стакис, мэр Риги

Мы покупаем намного больше продуктов, чем можем съесть! Как это изменить и зачем?

ФОТО: Photographer Andrejs Zavadskis

Кажется уму непостижимым, что сегодня, когда мы все больше думаем о сортировке и сокращении отходов, около трети произведенных в мире продуктов питания все еще выбрасывается. Еще со времен журнала и портала Četras Sezonas Сигне Мейране внесла значительный вклад в просвещение латвийского общества, не только вдохновляя чаще готовить дома и выбирать местные сезонные продукты, но и призывая задуматься о том, как наши повседневные предпочтения и привычки в долгосрочной перспективе влияют на здоровье и окружающую среду.

Сигне неустанно продолжает осуществлять эту миссию, пытаясь достучаться до общественного сознания через свои кулинарные книги, блог Storyaboutfood и движение Rimi Gardēžu. Во время разговора она поделилась своими мыслями о том, почему мы все еще опрометчиво выбрасываем продукты, используем так много пластиковых пакетов и как изменить укоренившиеся привычки в сторону устойчивости.

- Среди 67 стран мира, включенных в публикуемый журналом The Economist Индекс продовольственной устойчивости (Food Sustainability Index), можно найти и Латвию. К сожалению, не на лучшем - 39-м месте, в то время как Эстония - 24-я. Что мы делаем неправильно?

- Самая большая проблема в том то, что мы все еще во многом тяготеем к иностранной продукции, у нас почти культ, который восходит к 90-м годам - ​​все, что приходит из-за границы, намного лучше. Люди по-прежнему ценят возможность купить иностранные товары. Путешествуя по Европе и миру и сравнивая с тем, как это происходит в других странах, можно заметить, что там активно развивают свою собственную продукцию, и сами люди также поддерживают отечественные продукты. Это гораздо важнее, чем купить иностранный товар. Во-вторых,

люди все еще живут в некой иллюзии, что вопросы устойчивого образа жизни нас не касаются, ведь мы - самая зеленая страна в мире, поэтому можем себе позволить использовать много пакетов, выбрасывать продукты и многое другое.

Это следует менять несколькими способами, в первую очередь - на уровне правительства: мы должны запретить бесплатную выдачу пластиковых пакетов на рынке - там, где совершает покупки большая часть жителей Латвии. Конечно, и в магазинах тоже, но я бы сказал, что мы должны начать с рынка, потому что, путешествуя по Европе, феноменально видеть все эти маленькие рынки, где никто не дает полиэтиленовые пакеты, а в Латвии их раздают, и люди берут, берут и берут.

Еще один момент - к сожалению, под влиянием советской эпохи и прошлого нам постоянно чего-то хочется - кажется, нужно сегодня купить больше, потому что на завтра не хватит. В результате люди покупают гораздо больше продуктов, чем могут съесть. Очень важно изменить мышление. Не нужно покупать больше только потому, что лучше цена. Надо покупать столько, сколько нужно. Потому что завтра тоже будет. Это, конечно, очень сложно изменить, но это необходимо сделать. И еще: жить устойчиво - это не значит жить как бабуля или какой-то чудак, это совершенно нормально.

Я знаю людей, которые думают, что устойчивый образ жизни - это из серии "что я буду сейчас собирать пакетики и упаковки, лучше их выбросить, потому что только бабули собирают и стирают пакеты".

Прям уж стирать, наверное, не нужно, но мы должны смотреть вперед и задумываться об этих вопросах. Брать с собой в магазин пакетик - это уже не "бабушкино шествие", а забота о планете

- Покупка продуктов в твоей семье - это определенно не спонтанное, а спланированное мероприятие. Расскажите подробнее о своих покупательских привычках. По какому принципу планируешь питание и составляешь список покупок?

- Да, конечно, я тоже когда-то покупала продукты спонтанно, но обычно у меня один большой закупочный день - среда или четверг. Я бы сказал так - у меня в голове обычно есть два-три рецепта блюд, которые я обязательно хочу приготовить. Мой принцип, согласно которому я планирую питание и составляю список покупок, самым непосредственным образом связан со временем года в Латвии. Например, летом у меня на столе все свежие овощи. Если это сезон бобов - стараюсь приготовить больше бобов, если сезон помидоров - помидоры; зимой это тыква и пастернак.

Чтобы изменить мышление в сторону устойчивости, нам нужно выбирать сезонные продукты и готовить из них.

По этому принципу я и планирую питание. Так что летом на столе есть все, что доступно в летнем списке овощей и фруктов.

При покупке продуктов для определенного рецепта, конечно, всегда что-то остается, потому что они часто продаются в больших упаковках, чем нужно для одного приема пищи. Поэтому я потом готовлю блюда из всего оставшегося. И это не означает, что мы постоянно едим жаркое, куда сброшено все что есть. Вы можете делать это очень творчески, открывая для себя фантастические рецепты и новые блюда. Это тоже мой основополагающий принцип в сокращении объемов выбрасываемых продуктов. И, конечно же, второе - это то, что я стараюсь не покупать слишком много.

Мы покупаем ровно столько, сколько нужно, а не больше, потому что цена лучше. Раньше я брала то, что было со скидкой, вдвое больше, но в конце концов эту вторую половину выбрасывала. Это было лет семь назад, теперь такого уже нет.

- Если тебе придется выбирать между двумя продуктами, равнозначными по составу, имеет ли значение упаковка?

- Да, я однозначно обращу внимание на упаковку продукта! Очень жаль, что в Латвии особенно богато упакованы эко-продукты. Печальная реальность такова, что выбор упаковки у нас очень невелик. Если я хочу эко-хлопья, у меня есть два варианта, и нужно взять один из них. Я сейчас нахожусь во Франции, зашла в магазин, а там семь или восемь видов эко-хлопьев, и я могу выбрать ту упаковку, которая мне больше нравится и более дружественна к природе. На нашем рынке мы как бы немного в заточении, потому что у нас не так много возможностей для маневра, но упаковка имеет значение, да, и в магазине с этим труднее.

Когда я иду на рынок, я беру с собой свою посуду и прошу упаковывать продукты в нее, тем самым уменьшая непоправимое воздействие, которое упаковка оказывает на нашу жизнь, потому что ее слишком много.

- Если кто-то хочет сделать первые шаги на пути к более разумным покупкам и использованию продуктов питания, с чего бы ты посоветовала начать?

- Собираясь в магазин, на рынок, неважно, куда мы направляемся за покупками, нужно составить список с рецептами блюд, которые мы хотим приготовить - на завтрак, обед, ужин - что необходимо для каждого. Затем по этому списку совершаем покупки и... находимся на пути к изменению мировоззрения.

"Я хочу дальше жить, не выбрасывая еду". Это моя мантра, которую я рекомендую всем повторять.

В тот момент, когда меняется наше мышление, мы начинаем по-другому смотреть на продукты, а также по-другому создавать рецепты.

Итак, если мы составили список из четырех рецептов блюд, которые хотим приготовить, и остались продукты, мы кладем их на стол и пытаемся понять, что будем готовить каждый день. На мой взгляд, это единственный способ изменить мышление... Здесь важно включить осознание: "Я больше не хочу выбрасывать еду и использую все до последнего".

СПРАВКА

Около трети продуктов питания в мире выбрасывается. Превращение пищевых продуктов отходы также означает, что другие ресурсы, такие как вода, плодородные земли, энергия и рабочая сила, используемые в производстве продуктов питания, расходуются без надобности. В свою очередь, сокращение пищевых отходов уменьшает бедность и голод, а также изменение климата.

То, что одновременно существуют и ожирение, и голод, чрезмерное использование природных ресурсов и огромное количество пищевых отходов - это лишь некоторые из парадоксов, выявленных авторами Индекса устойчивости пищевых продуктов (Food Sustainability Index), Фондом центра по исследованию продуктов и принципов питания Barilla - Barilla Center for Food & Nutrition Foundation (BCFN).

Советы по сокращению пищевых отходов

1. Дважды подумайте, действительно ли вы сможете съесть все, что хотите положить в корзину в магазине.

2. Мыслите творчески, используя остатки еды. Например, вы можете приготовить вкусные блинчики из вчерашнего картофельного пюре, а сваренный накануне рис добавить в начинку для голубцов.

3. Не подавайте готовые порции, а позвольте едокам самим выбирать, что и в каком количестве класть на тарелку. Это позволит избежать наполовину недоеденных тарелок, содержимое которых отправится в мусорное ведро.

4. Заморозьте оставшиеся продукты. Через несколько дней вы будете рады, что в морозилке остались запасы, которые следует только разморозить и разогреть.

5. Оставшуюся еду или продукты также можно доставить в ближайшую "суповую кухню", приют для животных или поместить в один из общественных холодильников, который работает в Риге, например, в Центре культуры Канепе, а на странице в Facebook Food pick-up point вы можете найти информацию об общественных шкафчиках в других городах Латвии.

Статья создана в сотрудничестве с Rimi Latvija.

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