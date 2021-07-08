Мы покупаем намного больше продуктов, чем можем съесть! Как это изменить и зачем?

- Если кто-то хочет сделать первые шаги на пути к более разумным покупкам и использованию продуктов питания, с чего бы ты посоветовала начать?
- Собираясь в магазин, на рынок, неважно, куда мы направляемся за покупками, нужно составить список с рецептами блюд, которые мы хотим приготовить - на завтрак, обед, ужин - что необходимо для каждого. Затем по этому списку совершаем покупки и... находимся на пути к изменению мировоззрения.
В тот момент, когда меняется наше мышление, мы начинаем по-другому смотреть на продукты, а также по-другому создавать рецепты.
Итак, если мы составили список из четырех рецептов блюд, которые хотим приготовить, и остались продукты, мы кладем их на стол и пытаемся понять, что будем готовить каждый день. На мой взгляд, это единственный способ изменить мышление... Здесь важно включить осознание: "Я больше не хочу выбрасывать еду и использую все до последнего".
СПРАВКА
Около трети продуктов питания в мире выбрасывается. Превращение пищевых продуктов отходы также означает, что другие ресурсы, такие как вода, плодородные земли, энергия и рабочая сила, используемые в производстве продуктов питания, расходуются без надобности. В свою очередь, сокращение пищевых отходов уменьшает бедность и голод, а также изменение климата.
То, что одновременно существуют и ожирение, и голод, чрезмерное использование природных ресурсов и огромное количество пищевых отходов - это лишь некоторые из парадоксов, выявленных авторами Индекса устойчивости пищевых продуктов (Food Sustainability Index), Фондом центра по исследованию продуктов и принципов питания Barilla - Barilla Center for Food & Nutrition Foundation (BCFN).
Советы по сокращению пищевых отходов
1. Дважды подумайте, действительно ли вы сможете съесть все, что хотите положить в корзину в магазине.
2. Мыслите творчески, используя остатки еды. Например, вы можете приготовить вкусные блинчики из вчерашнего картофельного пюре, а сваренный накануне рис добавить в начинку для голубцов.
3. Не подавайте готовые порции, а позвольте едокам самим выбирать, что и в каком количестве класть на тарелку. Это позволит избежать наполовину недоеденных тарелок, содержимое которых отправится в мусорное ведро.
4. Заморозьте оставшиеся продукты. Через несколько дней вы будете рады, что в морозилке остались запасы, которые следует только разморозить и разогреть.
5. Оставшуюся еду или продукты также можно доставить в ближайшую "суповую кухню", приют для животных или поместить в один из общественных холодильников, который работает в Риге, например, в Центре культуры Канепе, а на странице в Facebook Food pick-up point вы можете найти информацию об общественных шкафчиках в других городах Латвии.
Статья создана в сотрудничестве с Rimi Latvija.