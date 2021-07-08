Умер актер Роберт Дауни-старший
На 86-м году жизни умер американский режиссер и актер Роберт Дауни-старший (Robert Downey Sr.). Об этом сообщает Daily News со ссылкой на жену кинематографиста, писательницу Розмари Роджерс.
На 86-м году жизни умер американский режиссер и актер Роберт Дауни-старший (Robert Downey Sr.). Об этом сообщает Daily News со ссылкой на жену кинематографиста, писательницу Розмари Роджерс.
Актер ушел из жизни во сне в своем доме в Нью-Йорке. Дауни-старший боролся с болезнью Паркинсона.
Он был отцом знаменитого голливудского актера Роберта Дауни-младшего, родившегося от первой жены Элси Дауни. Его первый брак распался из-за наркотиков. Вторая супруга Лора Эрнст помогла Дауни-старшему справиться с зависимостью. После ее смерти актер женился в третий раз - на писательнице Розмари Роджерс.
Он снял такие фильмы, как "Загон", "Компания Хьюго", "Губы напрокат", "Слишком много солнца" и другие. В качестве актера Роберт Дауни-старший работал над такими лентами, как "Ночи в стиле буги", "Как украсть небоскреб", "Аве, Цезарь", "Жить и умереть в Лос-Анджелесе", "Магнолия" и "Джонни, будь хорошим".