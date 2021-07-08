Умер актер Роберт Дауни-старший

Актер ушел из жизни во сне в своем доме в Нью-Йорке. Дауни-старший боролся с болезнью Паркинсона.

Он был отцом знаменитого голливудского актера Роберта Дауни-младшего, родившегося от первой жены Элси Дауни. Его первый брак распался из-за наркотиков. Вторая супруга Лора Эрнст помогла Дауни-старшему справиться с зависимостью. После ее смерти актер женился в третий раз - на писательнице Розмари Роджерс.