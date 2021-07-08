Скарлетт Йоханссон ждет второго ребенка

Сама актриса эти сообщения пока никак не комментирует. Напомним, у Скарлетт уже есть один ребенок - 7-летняя дочь Роуз Дороти Дориак - от бывшего мужа, французского журналиста Ромена Дориака. В ноябре 2020 года звезда вышла замуж за комика Колина Джоста.

"Я знаю, что Скарлетт скоро родит. Она и Колин очень взволнованы", - сказал источник СМИ.

Актриса скрывает свое интересное положение. Она пропускает светские мероприятия и важные события. Сейчас она дает мало интервью и почти не посещает мероприятия в поддержку выхода картины "Черная вдова".