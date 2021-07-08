Петра Мамонова будут постепенно выводить из искусственной комы

"Состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, пока остается на ИВЛ. Вчера я разговаривала с врачом, они хотят попробовать выводить его потихоньку из этого медикаментозного сна и возвращать самостоятельное дыхание. Это делается очень аккуратно", - сказала она.

Супруга Мамонова отметила, что врачи сражаются с невидимым противником, рискуя жизнью и здоровьем. Женщина восторгается ими и благодарна за их дело.