Петра Мамонова будут постепенно выводить из искусственной комы
Жена и менеджер лидера группы "Звуки Му" Петра Мамонова Ольга сообщила, что музыканта собираются постепенно выводить из медикаментозного сна. Об этом передает ТАСС.
Жена и менеджер лидера группы "Звуки Му" Петра Мамонова Ольга сообщила, что музыканта собираются постепенно выводить из медикаментозного сна. Об этом передает ТАСС.
"Состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, пока остается на ИВЛ. Вчера я разговаривала с врачом, они хотят попробовать выводить его потихоньку из этого медикаментозного сна и возвращать самостоятельное дыхание. Это делается очень аккуратно", - сказала она.
Супруга Мамонова отметила, что врачи сражаются с невидимым противником, рискуя жизнью и здоровьем. Женщина восторгается ими и благодарна за их дело.
Напомним, 70-летний актер и музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию больницы в Коммунарке с коронавирусом неделю назад. Все это время он находится на искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Легкие Мамонова поражены на 87%.