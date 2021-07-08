Закуски на весь год! Сара Джессика Паркер получила несколько коробок с чипсами из Латвии

Ранее мы сообщали, что э-почта и соцсети производителя чипсов "взорвались" почти сразу из-за бесчисленного количества полученных сообщений. Кто бы не хотел себе такую лестную и незапланированную рекламу? Производство чипсов латвийского бренда находится в Пярну более 30 лет.

Представитель фабрики Кристапс Радзиньш рассказал Bez Tabu, что в течение дня приходили письма практически со всего мира: "Сара уже пробовала наши чипсы раньше, но после долго не могла их найти, а теперь смогла купить их в небольшом магазине на Манхэттене. Актриса выкупила все, что было в продаже, и повезла угощать своих коллег".

А теперь Сара получила посылку из Бабитского края - компания Pērnes L отправила ей основательные запасы картофельных пластинок.

Видео с полученной посылкой команда актрисы опубликовала в Twitter, выразив благодарность производителю чипсов.

Sāras Džesikas Pārkeres komanda tikusi pie Pērnes čipsiem.🥰 pic.twitter.com/8V0fIVpVxh — Dainis Gžibovskis (@DGFelton) July 7, 2021