"Кинокомпания подняла планку": латвийские актеры о съемках в пандемию и работе со звездами Голливуда

Латвийские актеры Рихардс Леперс, Дайнис Грубе и Иева Сеглиня поделились своим опытом участия в съемках фильма мирового уровня.

Съемки длились полгода, и столько же ушло на монтаж картины и обработку. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными покупателями. Фильм создан при поддержке краудфандинговой платформы Crowdestor, в него было вложено 1,7 миллиона евро, привлеченных от 2 тысяч инвесторов со всей Европы. Режиссером ленты стал Мауро Борелли, а продюсерами - Игорь Пронин, Максим Павлов, Светлана Пунте и Юлия Зайцева из Латвийской ассоциации продюсеров Forma Pro Films.

Для латвийских актеров Иевы Сеглини, Рихарда Леперса и Дайниса Грубе это не первое участие в зарубежном кинопроекте, но определенно это одна из уникальных возможностей поработать со звездами мирового уровня. Комментируя ход работы над фильмом, актеры единодушно похвалили работу латвийской кинокомпании, высоко оценили профессионализм зарубежных коллег и выразили благодарность за возможность поработать над проектом такого масштаба.

Сравнивая работу мировых знаменитостей и представителей местного кино, актер Рихард Леперс отмечает, что разницы нет, если есть высокий уровень уважения к работе и коллективу.

Рихард Леперс ФОТО: Пресс-фото

"Латвийская кинокомпания однозначно подняла планку латвийского кино до уровня Голливуда. Что касается коллег, то, конечно, профессиональная подготовка важна, но об этом говорит и отношение актера к работе, несмотря на полученную известность - это также свидетельствует о профессионализме. В этом отношении показателен актер Роберт Неппер, с которым сложилось успешное сотрудничество на съемочной площадке".

Леперс также отмечает, что съемки фильма Warhunt были беспрецедентным опытом для всех участников, потому что во время съемок в мире началась пандемия, которая изменила привычный рабочий процесс.

Актер Дайнис Грубе комментирует, что ему понравился процесс создания фильма, потому что тема войны - одна из его любимых. Ночные смены и бессонные часы помогли Грубе проникнуть в образ и почувствовать на своей шкуре немного того, что, возможно, пережили солдаты. Самым существенным отличием съемочного процесса Warhunt от предыдущих кинопроектов, по его словам, является профессиональный подход - работа создателей фильма точна и целенаправленна:

"В плане профессиональной подготовки наши актеры не отстают от больших голливудских звезд. Мои зарубежные коллеги были удивлены, что я играл еще 8 или 9 ролей в театре одновременно со съемками в Warhunt, что позволяет мне поддерживать хорошую форму. Тем не менее фильм определенно является хорошей записью для моего портфолио, потому что самое большое преимущество - это возможность быть рядом с опытными актерами и наблюдать за их работой. Я еще раз убедился, что хороший актер остается человеком при любых обстоятельствах. Микки Рурк и Джексон Рэтбоун всегда приходили подготовленные, но больше всего меня удивляла человечность Роберта Неппера, живой интерес, культура, способности и желание общаться с коллегами. Роберт расспрашивал меня о Латвии и моем происхождении, хотел узнать, что у нас можно посмотреть. Общение было и с другими актерами, с которыми связь поддерживается до сих пор".

Дайнис Грубе ФОТО: Пресс-фото

Актриса Иева Сеглиня считает, что участие в столь масштабном кинопроекте - это яркий и бесценный опыт.

"Это был чрезвычайно интересный и интенсивный процесс обучения. Для меня самым важным было быть в этой команде и наблюдать за происходящим, получая таким образом новые знания. Эта роль требовала от меня способности сконцентрироваться и поддерживать это необходимое напряжение, чтобы быть готовой сыграть именно то, что нужно, в любое время. Работая с Forma Pro Films, я всегда чувствую профессиональный подход во всех процессах, и это позволяет мне сконцентрироваться только на своей работе, потому что я знаю, что все остальное всегда будет на высшем уровне", - призналась она.

Иева Сеглиня ФОТО: Пресс-фото