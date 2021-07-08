"Это была война без правил, танец на костях": экс-супруга Меладзе о борьбе солисток "ВИА Гры" за продюсера

Несколько месяцев назад в передаче "Судьба человека" Ани Лорак сказала, что Константин Меладзе намекал на что-то большее, чем работа. Ее слова не удивили Ирину Меладзе. Она указала, что проблема харассмента существует в шоу-бизнесе, и это отвратительно.

К примеру, Ирина своими глазами видела, как к Константину Шотаевичу приставала одна из его артисток. StarHit.ru отмечает, что она не стала раскрывать личность это женщины, но она сейчас активно работает в шоу-бизнесе и имеет статус многодетной мамы.

Она вспомнила, как в начале нулевых попала на съемку в Киеве.

"На ней присутствовали Костя и эта дама, которая вела себя самым неприличным образом. На глазах у всех она приставала к продюсеру. Самое отвратительное, что я ей не мешала! Костя был сильно смущен. Я устроила скандал бывшему мужу, спросив у него, мол, что вообще происходит. На продюсера шла атака. Я была шокирована", - отметила Ирина.

На другой день она взяла с собой жену Константина Меладзе Яну. С тех пор Ирине было запрещено появляться на работе мужа.

"Группа была девичья и продюсер выглядел как загнанный зверь [...] Хочу сказать, что иногда женщины бывают злом. То, что вытворяли эти артистки - это была война без правил, танец на костях. Жены, дети, которые появлялись на их пути - все это сметалось, там были все средства хороши", - подчеркивает Ирина.

Напомним, Валерий и Ирина официально развелись в 2014 году. Тогда известный музыкант и продюсер уже более десяти лет тайно встречался с экс-солисткой "ВИА Гры" (в этих отношениях родилось двое сыновей, а в апреле этого года дочь).