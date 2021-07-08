Жена посла Бельгии в Южной Корее снова попала в скандальную ситуацию. Теперь их просят немедленно вернуться

Посол Бельгии в Южной Корее Питер Лескушье был впервые отозван весной, когда общенациональный скандал в Южной Корее был вызван видеозаписью камер видеонаблюдения, на которых жена посла бьет продавца в магазине.

Сокращенный срок посла на посту закончился бы в этом месяце, но, не дожидаясь его окончания, жена Лескушье влезла в новый скандал. В понедельник, 5 июля, женщина ударила дворника, который нечаянно прикоснулся к ней метлой, сообщило полиции южнокорейское информационное агентство Yonhap.

МИД Бельгии заявил в среду, что обстоятельства инцидента "до сих пор не выяснены". После прибытия полиции ни жена, ни дворник не хотели подавать жалобу.

Однако Вильмес предположила, что после второго инцидента такого рода посол "должен немедленно вернуться в Бельгию".