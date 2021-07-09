Элджея лишили водительских прав

Артиста также обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей (около 337 евро). Известно, что 23 июня состоялось первое заседание суда по лишению рэпера прав. Тогда сообщалось, что Элджей в мировой суд московского района Покровское-Стрешнево не явился.

Ранее издание "Комсомольская правда" сообщило, что Узенюк пытался дать взятку полицейским. Журналисты также сообщили, что на пассажирском сиденье находилась супруга артиста - блогер и телеведущая Настя Ивлеева.

Пара направлялась из клуба в свой загородный коттедж. После составления протокола машину рэпера должны были отправить на штрафстоянку, но Элджей предложил 300 тысяч рублей (3,3 тысячи евро), чтобы уладить вопрос. Позднее сумма взятки увеличилась еще на 200 тысяч (2,2 тысячи евро). В конечном итоге рэпер якобы был готов дать полицейским 700 тысяч рублей (7,8 тысячи евро).