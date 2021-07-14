Латвийский диджей Ксения Камиказа (Kamikaza) известна далеко за пределами нашей страны. Она из тех людей, кто любит воплощать идеи, про которые другие скажут: "Это невозможно!".

Ксения Камиказа - это уже бренд и знак качества, ведь в профессии она 18 лет! Ее псевдоним настолько слился с ней, что она даже договоры иногда получает на свое сценическое имя. Танцевальные вечера под ее руководством уже стали чем-то легендарным и приобрели своих адептов. Она любит рисковать, и неважно, что это - поездка на фестиваль Burning Man, открытие в кризис винотеки Fiesta, аренда поезда под дискотеку Debosch Express, руководство клубом в Грузии или техно- и рейв-вечеринка под открытым небом на аэродроме "Спилве". Местами ощущается, что Ксения вездесущая! Она умудряется жить на две страны - Латвию и Грузию, заниматься любимым делом, гастролировать, проводить диджейские сеты и фестивали, вести подкаст, руководить лейблом и многое другое. При всем этом она не забывает уделять внимание своим дочерям. А, уж поверьте, Ксения - мама с большой буквы! Здесь ее удивительные способности менеджера и организатора работают не на 100, а на 200%! В рубрике Made in LV мы поговорили с Ксенией о работе диджея, ее безумных идеях, решимости и упрямстве.

ФОТО: личный архив Ксении Камиказы

Диджей - это что-то среднее между массовиком-затейником и музыкантом

Да, про нее пишут, что она - один из самых популярных диджеев в Латвии, но сама Ксения себя так не оценивает:

"Если кто-то так пишет, то это его мнение. Я не могу сказать, что я крутая. Я могу сделать какое-то дело и сказать, что это была классная идея. Я - молодец!".

Ксения отмечает, что у нее масса недостатков: "Быть может, другие их не видят. Порой и на сетах я допускаю ошибки, люди их могут не замечать, иногда виной этому усталость или недосып. Но это не значит, что я отыграю сет плохо!".

Ошибочно полагать, что диджеи не выкладываются на своих шоу. Да, они не музыканты, но связаны с музыкой:

"Я считаю, что мы - что-то среднее между массовиком-затейником и музыкантом. Во-первых, ты играешь чужую музыку и интерпретируешь чужой материал… Ты находишь в этом всем связь и плетешь такую "косичку". Из этого и создается твой сет".

ФОТО: личный архив Ксении Камиказы

По ее мнению, сейчас стать диджеем стало просто. Для этого достаточно приобрести какой-то контроллер, скачать музыку и начать формировать плейлисты. Даже из дома выходить не надо:

"Раньше это была целая история. Чтобы стать диджеем, тебе надо было куда-то поехать, найти пластинки, предпрослушать музыку. А ведь нет аппаратуры, и надо ее найти. Выживали только настоящие диджеи. Это как если ты хочет стать водителем, а машин в городе всего три, а бензин продается только в пяти точках. Кто действительно хочет водить - тот за это будет бороться. Сейчас стать диджеем стало просто. Поэтому нет глубокого понимания, что это работа".

В работе диджея следует быть немного психологом. Здесь нужен талант понять и почувствовать этих людей. Приезжая в клубы в другой стране, нельзя сразу знать, что это за люди. Необходимо время, чтобы их прощупать.

"У каждой нации есть свой ритм", - говорит Ксения Камиказа.

ФОТО: личный архив Ксении Камиказы

Но сидя дома, ты эти вещи не почувствуешь. Когда она играла свой первый сет, то, конечно, наделала ошибок, но друзья ее поддержали. Тогда была реальная борьба, а сейчас, по словам Ксении, в профессии якобы прогресс, но по факту - регресс.

Очень много из ее работы люди не видят: "Диджей - это сильный человек, ведь ночью ты работаешь, а дневную жизнь никто не отменял". В рамках своего лейбла Platz für Tanz ей постоянно необходимо общаться с промоутерами и артистами. Иногда в тонне писем она может пропустить ценного и талантливого артиста. Некоторые пишут и даже не смотрят, что за вечера она делает. Готовы сыграть все что угодно, но это неправильно. По словам Ксении, должен быть свой репертуар, жанр, стиль, своя программа. Нельзя подстраиваться под мероприятие, которое кардинально отличается от того, что ты играешь.

"Все мои шоу - это я!" - указывает она. Ксения тщательно продумывает каждую деталь, каждую проекцию и световой элемент: "Я и жнец, и чтец, и на дуде игрец". Но, конечно, все-таки многое она делает не одна. У нее есть преданные друзья и верные помощники.

Если бы не они, то многих бы ее проектов не было.

ФОТО: личный архив Ксении Камиказы

Debosch Express & Fiesta появились назло критике и кризису!

Мало кто знает, но ежегодное мероприятие Ксении Debosch Express, ставшее уже культовым и обросшее легендами, первый раз делалось под предлогом, что это будет просто частная вечеринка.

Удивительно, но есть люди, которые ходят на это мероприятие уже 11 лет подряд. Хотя организовать его было совсем не просто.

Любопытный факт: почти на всех мероприятиях Debosch Express был один и тот же водитель поезда (только 3 года был другой мужчина).

Надо отметить, что все свои вечеринки и мероприятия Ксения делает на собственный страх и риск. Большая часть расходов покрывается билетами. К примеру, на первый Debosch Express ей не дали ни копейки. Она все организовала сама: "Это безумно дорого!". Отдельно арендуется поезд, рельсы и работа железной дороги. Это все три разные конторы, но они согласовывают все между собой.

Сейчас уже у Ксении есть спонсоры и ее вечеринки поддерживаются. Но первый поезд она делала на свой страх и риск. Никто не понимал, что это будет: "Первый поезд - у всех крышу снесло! Все 11 лет это какая-то своя магия. Каждый год что-то новое. У людей уже появились свои привычки, и это очень вдохновляет!".

Ксения рисковая и смелая. Это у нее отражается во всем. К примеру, в кризис (это был 2009 год) вместе с подругой они решили открыть винотеку Fiesta. Нашли закрытое помещение в центре города, которое никто не сдавал, выяснили, кому оно принадлежит, и уговорили им его сдать.

ФОТО: личный архив Ксении Камиказы

На тот момент Ксения была на последних сроках беременности. Родив, она умудрялась бегать красить стены и клеить обои. Можно сказать, что Fiesta создавалась с особой любовью и старанием: "Мы сами делали ремонт. Все крутили у виска и говорили, что к нам никто не придет!". Супруг Ксении ожидал, что этот бизнес быстро обанкротится, но все получилось с точностью до наоборот.

Очень скоро Fiesta стала культовым местом для творческих людей: "Нам не нужно было место, в котором рассказывали бы про тонкий вкус. Нам было нужно вливать в людей много вина, чтобы играли диджеи и было круто!".

Винотека Fiesta очень быстро получила статус богемного места, куда вечерами стекались представители творческих профессий - от комиков до музыкантов и художников. Она лихо превратилась в своеобразное место встреч, а селфи у бара или в туалете получило даже свой хештег #insidefiesta.

"Наверное, у меня эта стадия прошла, и мне стало скучно", - объясняет Ксения. Винотеку продали, но продали в хорошие руки, друзьям: "Fiesta живет, и с этим нет никаких проблем".

Латвийские замки - идеальное место для техно

2021 год для Ксении Камиказы - это год нового грандиозного проекта TEHNOPILIS.

"Во-первых, это эстетически красиво, и неважно, что это техно", - говорит Ксения о своем проекте TEHNOPILIS. Как и в других своих проектах, она полностью погружена в работу. К примеру, сейчас она ведет переговоры с хостелами, решает массу организационных моментов.

Когда только появилась идея этого проекта, ей сказали: "Это невозможно сделать!". Но такими словами Ксению не остановить. Да, коронавирус внес свои коррективы в мероприятия, но она поняла, что люди соскучились и надо делать что-то под открытым небом. На примере своего прошлого уникального проекта на аэродроме "Спилве" с грандиозными видеопроекциями, которые создавал Wickiss, родилась идея провести мероприятия в латвийских замках.

"А если бы на замок нацепить проекцию - вот это была бы бомба!" - пришло в голову Ксении, пока она путешествовала с дочкой по Латвии. Тем более что такое в Европе практикуется и пользуется спросом. К примеру, диджейские сеты в Версале. Конечно, процесс согласования в Латвии был непростой, не все самоуправления пошли Ксении навстречу. Как она сама призналась, она не очень любит говорить с чиновниками и согласовывать. Ей больше нравится заниматься творческой и организационной стороной.

"Я позвала подружку. Ей проще общаться с чиновниками, а я появляюсь только тогда, когда она уже провела первые переговоры. Кроме того, не было бы счастья, да несчастье помогло. Сейчас в замках плохо с финансами. Нет туристов, нет мероприятий из-за пандемии. Самоуправления прислушались к предложениям, ведь сейчас не тот момент, когда ими можно раскидываться. На удивление, почти все согласились", - заметила Ксения.

ФОТО: личный архив Ксении Камиказы

Рундальский замок пока еще не согласился. Но она уверена, что они рано или поздно сдадутся. Главное - провести первые мероприятия, показать масштаб и результат, тогда и другие подтянутся!

Вообще стоит сказать, что Ксения не просто упрямая, она такая, что идет напролом. Однажды в школу к ее детям приезжал Нил Ушаков, который тогда был мэром Риги. Он отвечал на вопросы родителей. Ксения не стала молчать и высказала градоначальнику свои претензии.

После Нил Валерьевич нашел ее в социальных сетях и написал ей, спросив, довольна ли она его ответами. Но и здесь Ксения не растерялась и спросила Ушакова про индустрию электронной музыки. Она посетовала, что, пока в Европе эта культура процветает, в Риге ничего подобного нет. Мэр тогда поинтересовался, чего же она хочет. Ксения не стала долго думать и попросила помочь ей устроить вечер электронной музыки в здании VEF.

И ее мечта сбылась! В результате это мероприятие имело невероятный успех и вошло в историю клубной жизни столицы Латвии! Ксения не сомневается, что и новый проект TEHNOPILIS станет таким. Тем более что со всех мероприятий будет вестись стрим, кроме местных диджеев, будут и иностранные артисты. Будут задействованы уникальные видеопроекции, которые создаст тот же Wickiss.