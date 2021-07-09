Музыкант Мэрилин Мэнсон сдался полиции

Известно, что правоохранительные органы оформили правонарушение и отпустили исполнителя. Ранее стражи порядка обвиняли Мэнсона в уклонении от соблюдения закона из-за неявки в участок.

Адвокаты артиста утверждали, что тот поддерживал контакт с полицией с момента выдачи ордера на арест. О том, что Мэнсон собрался сдаться полиции, сообщалось в конце июня.

Напомним, ордер на арест был выдан из-за происшествия в 2019 году. Тогда во время своего концерта музыкант напал на видеооператора, нанятого для записи его выступления. В мае 2021 года полиция штата Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест певца по данному делу.