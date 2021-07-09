Музыкант Мэрилин Мэнсон сдался полиции
Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон (Marilyn Manson), ордер на арест которого был выдан полицией штата Нью-Гэмпшир за плевок в видеооператора, сдался правоохранительным органам. Об этом сообщает TMZ.
Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон (Marilyn Manson), ордер на арест которого был выдан полицией штата Нью-Гэмпшир за плевок в видеооператора, сдался правоохранительным органам. Об этом сообщает TMZ.
Известно, что правоохранительные органы оформили правонарушение и отпустили исполнителя. Ранее стражи порядка обвиняли Мэнсона в уклонении от соблюдения закона из-за неявки в участок.
Адвокаты артиста утверждали, что тот поддерживал контакт с полицией с момента выдачи ордера на арест. О том, что Мэнсон собрался сдаться полиции, сообщалось в конце июня.
Напомним, ордер на арест был выдан из-за происшествия в 2019 году. Тогда во время своего концерта музыкант напал на видеооператора, нанятого для записи его выступления. В мае 2021 года полиция штата Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест певца по данному делу.
Предъявленные 52-летнему артисту обвинения никак не связаны с инцидентами сексуального характера, о которых ранее заявили несколько женщин. Напомним, что о физическом и психологическом насилии со стороны исполнителя поведали уже более десятка женщин.