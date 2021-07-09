ФБК обжаловал решение суда о признании организации "экстремистской"

"Мы подали жалобу на решение Мосгорсуда по делу Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и Штабов Навального. Только после ее рассмотрения станет ясно, будут ли эти организации считаться в России экстремистскими", - сообщил юристы правозащитного объединения "Команда 29", которые представляют интересы этих организаций на процессе.

По словам руководителя "Команды 29" адвоката Ивана Павлова, апелляционная жалоба состоит из 57 листов, на которых перечислены все допущенные серьезные нарушения.

"Решение основано на чистых листах и нескольких килограммах беспорядочных, не относящихся к делу бумаг, и вынесено в отсутствие почти 70 человек, чьи имена в нем упоминаются. Фамилия Навальный называлась прокурором раз двадцать, но при этом в вызове его как свидетеля нам было отказано. Никаких доказательств того, что ФБК занимался экстремистской деятельностью, мы так и не услышали, если не считать высказываний, противоречащих законодательству и здравому смыслу", - отметил он.