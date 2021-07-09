Минздрав предлагает запретить продажу алкоголя после 20:00

В настоящее время алкогольные напитки можно продавать с 8:00 до 22:00. Вне этих часов алкоголь можно продавать только в местах, где напитки необходимо пить на территории, например, в барах и кафе. Минздрав хочет более жестко ограничить время продажи алкоголя, оговорив, что его можно будет покупать только с 10 до 20 часов.

Необходимость введения новых ограничений министерство обосновывает высоким потреблением алкоголя в Латвии.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) отметил, что Латвия - одна из немногих стран Европы, где потребление алкоголя увеличилось за последние десять лет. Хотя за последние два года произошло небольшое снижение, потребление все еще остается высоким.

Данные Организации экономического сотрудничества и развития показывают, что в Латвии алкоголь является самым потребляемым среди стран, входящих в организацию. SPKC подчеркнул, что это создает серьезные проблемы для общественного здравоохранения.

Помимо ужесточения времени продажи, министерство также предлагает другие изменения, такие как запрет на рекламу цен и скидок на алкоголь и запрет на включение алкоголя в предложения акций, такие как "два по одной цене".

Также предлагается запретить употребление алкоголя у игровых автоматах. В свою очередь, алкогольным предприятиям рекомендуется размещать предупреждения о том, что употребление напитков отрицательно влияет на здоровье и несовершеннолетние не могут их употреблять.