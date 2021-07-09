В результате взрыва в жилом доме в Екабпилсе мужчина получил обширные ожоги

В четверг, около 16:00, Госполиция получила информацию о взрыве в многоквартирном доме на улице Мадонас в Екабпилсе. Должностные лица Екабпилсского края сразу же выехали на место происшествия и выяснили, что шесть жителей самостоятельно эвакуировались из четырех квартир.

На втором этаже дома, в квартире, где мог произойти взрыв газа, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) обнаружили мужчину, который получил обширные термические ожоги - около 70% тела - он был доставлен в больницу.

Автомобили возле здания также пострадали в результате взрыва. На данный момент в полицию поступило четыре жалобы на повреждение автомобиля. Также из-за обрушения потолка, пола и стен квартиры стали непригодными для проживания.

Госполиция возбудила уголовное дело, идет расследование обстоятельств несчастного случая.

Самоуправление пообещало предоставить информацию о том, что произошло и о дальнейших действиях.

Уже сообщалось, что в четверг, 8 июля, ​​в Екабпилсе спасли мужчину после обрушения потолка в жилом доме.

Незадолго до 16:00 в VUGD поступила информация об обрушении конструкции двухэтажного жилого дома.