Сб, 10.07.2021
Сегодня работающий, получающий 1000 евро, через сколько-то лет получит пенсию в 250 евро - не особо мотивирующая сумма, чтобы сейчас меня приструнить платить налоги. Ольга Князева, экономический журналист о налоговой реформе.
Ольга Князева, экономический журналист о налоговой реформе.

Мальта первой в Европе полностью закрывает въезд для невакцинированных лиц

Sadamalinn Valletta Maltal ФОТО: DARRIN ZAMMIT LUPI/REUTERS

Власти Мальты запретили въезжать в страну лицам, которые не сделали прививку от Covid-19, пишет "Медуза" со ссылкой на Times of Malta.

До сих пор на Мальту из стран, признанных эпидемиологически безопасными, можно было приехать, имея в наличии отрицательный ПЦР-тест.

Новые правила вступят в силу 14 июля. Без прививки будут пускать только детей до 12 лет, если их сопровождают привитые родители.

Мальта в качестве подтверждения вакцинации принимает только европейские или британские сертификаты.

Жители Мальты, которые не сделали прививку от Covid-19, не смогут покинуть страну и вернуться обратно.

В последние дни на Мальте произошел резкий всплеск заболеваемости: 9 июля были выявлены 96 случаев, что стало рекордным количеством с конца марта.

Мальта - лидер среди европейских стран по темпам вакцинации. Обе дозы вакцины получили 79% жителей страны.

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