Мальта первой в Европе полностью закрывает въезд для невакцинированных лиц
Власти Мальты запретили въезжать в страну лицам, которые не сделали прививку от Covid-19, пишет "Медуза" со ссылкой на Times of Malta.
Власти Мальты запретили въезжать в страну лицам, которые не сделали прививку от Covid-19, пишет "Медуза" со ссылкой на Times of Malta.
До сих пор на Мальту из стран, признанных эпидемиологически безопасными, можно было приехать, имея в наличии отрицательный ПЦР-тест.
Новые правила вступят в силу 14 июля. Без прививки будут пускать только детей до 12 лет, если их сопровождают привитые родители.
Жители Мальты, которые не сделали прививку от Covid-19, не смогут покинуть страну и вернуться обратно.
В последние дни на Мальте произошел резкий всплеск заболеваемости: 9 июля были выявлены 96 случаев, что стало рекордным количеством с конца марта.
Мальта - лидер среди европейских стран по темпам вакцинации. Обе дозы вакцины получили 79% жителей страны.