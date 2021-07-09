Мальта первой в Европе полностью закрывает въезд для невакцинированных лиц

До сих пор на Мальту из стран, признанных эпидемиологически безопасными, можно было приехать, имея в наличии отрицательный ПЦР-тест.

Новые правила вступят в силу 14 июля. Без прививки будут пускать только детей до 12 лет, если их сопровождают привитые родители.

Мальта в качестве подтверждения вакцинации принимает только европейские или британские сертификаты.

Жители Мальты, которые не сделали прививку от Covid-19, не смогут покинуть страну и вернуться обратно.

В последние дни на Мальте произошел резкий всплеск заболеваемости: 9 июля были выявлены 96 случаев, что стало рекордным количеством с конца марта.