"Я сделала песню за один день!": Манижа об истинной причине участия в отборе на "Евровидение-2021"

"У меня 9 марта должен был быть концерт, продажи шли очень плохо, потому что люди в связи с пандемией неохотно берут билеты из-за риска переноса мероприятий. Я подумала: "На Евровидение ехать не хочу, но участие в национальном отборе попиарит мой концерт". Мы не задавали вопросов, почему отбор начали готовить за несколько дней, почему именно 8 марта. Поверьте, для нас это просто была возможность заявить о себе", - призналась Манижа.

Оказалось, что и конкурсная песня была написана невероятно быстро.

"Я сделала песню за один день! Раньше я могла делать трек месяцами, а теперь уверена, что и пять за день - это реально! Благодаря этому опыту я научилась в аврале творить", - отметила певица.

После конкурса она понимает, что не стоит надеяться, что сейчас люди побегут на твои концерты.

"Один конкурс не даст тебе этого - нужно работать. Я много трудилась, чтобы попасть на "Евровидение". Теперь понимаю, что нужно так же продолжать, чтобы были стадионы. Я верю, что у меня будет европейский тур. И уверена, что сохраню русский язык в своих песнях и иностранцы будут их слушать", - резюмирует Манижа.

Напомним, Манижа заняла девятое место в музыкальном конкурсе "Евровидение-2021". Она набрала 204 балла. Максимальные 12 баллов голосования жюри России в этом году отдал только Азербайджану. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей.