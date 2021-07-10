Сб, 10.07.2021
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Мария Голубева, министр внутренних дел

Солистка проекта "Зоя" Ксения Руденко: "Нашим вкладом в мировое искусство является блатная песня"

ФОТО: https://www.instagram.com/zoyazimesofficial/

Солистка нового проекта Сергея Шнурова "Зоя" Ксения Руденко дала интервью агентству ТАСС. Девушка объяснила, почему ей нравится петь то, что пишет музыкант. 

Ксения призналась, что, когда она поет, она проживает истории. Тексты пишет Сергей Шнуров, а музыка рождается всегда по-разному. Каждый участник коллектива вносит свой вклад и взгляд. 

Что касается критики или упреков в том, что это "блатные песни", здесь певица пояснила: 

"Если говорить о больших направлениях и жанрах, то мы здесь, в России, не придумали ни оперу, ни кино, ни роман, ни повесть, ни поэму, ни даже икону с рэпом. Все это конструкции заморские. Ни Пушкин, ни Достоевский, ни Чайковский с Толстым не изобретали новых форм. Все они творили в жестких рамках европейской культуры.

Нашим, пожалуй, единственным прорывным вкладом в мировое искусство является блатная песня. Но мы так стыдимся этого, что всячески вытесняем ее за поля истории. Хотя это то, что я люблю всей душой, как редкое, подлинное и родное". 

Напомним, 31 мая 2021 года на своей Instagram-странице Сергей Шнуров презентовал новый проект "Зоя". Его солисткой стала 25-летняя Ксения Руденко. Ради промо артист удалил из соцсетей все предыдущие публикации и отписался от всех.

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