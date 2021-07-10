Солистка проекта "Зоя" Ксения Руденко: "Нашим вкладом в мировое искусство является блатная песня"

Ксения призналась, что, когда она поет, она проживает истории. Тексты пишет Сергей Шнуров, а музыка рождается всегда по-разному. Каждый участник коллектива вносит свой вклад и взгляд.

Что касается критики или упреков в том, что это "блатные песни", здесь певица пояснила:

"Если говорить о больших направлениях и жанрах, то мы здесь, в России, не придумали ни оперу, ни кино, ни роман, ни повесть, ни поэму, ни даже икону с рэпом. Все это конструкции заморские. Ни Пушкин, ни Достоевский, ни Чайковский с Толстым не изобретали новых форм. Все они творили в жестких рамках европейской культуры.

Нашим, пожалуй, единственным прорывным вкладом в мировое искусство является блатная песня. Но мы так стыдимся этого, что всячески вытесняем ее за поля истории. Хотя это то, что я люблю всей душой, как редкое, подлинное и родное".