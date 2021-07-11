Наташа Романофф против русского генерала. "Черная вдова" - первый за два года фильм Marvel. Мы ждали не зря?

Долгожданное событие в мире кино - спустя два года ожиданий на большие экраны наконец вернулась MCU - кинематографическая вселенная Marvel, притом с первым сольным фильмом про давнего члена команды Мстителей - Черную вдову. Редактор рубрики "Андрей уже посмотрел!" отправился на сеанс, чтобы выяснить, каким получилось возвращение детища продюсера Кевина Файги в кинотеатры.
2016 год. В рядах Мстителей царит раздор, а после нарушения Заковианского договора в фильме "Первый мститель: Противостояние" черная вдова Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон) скрывается от властей США. В это же время ее нареченная сестра (в детстве они были членами фиктивной семьи на разведывательной миссии в Америке) Елена Белова выясняет, что сознание всех участниц элитного отряда убийц "Черные вдовы" находится под воздействием русского генерала Дрейкова и его военной базы "Красная комната". Поняв, что одной ей не справиться, Елена обращается за помощью к сестре - по сути, ренегату, променявшему службу Родине на заокеанских Мстителей. Сестры воссоединяются…
Черная вдова дебютировала в MCU еще в 2010-м, второстепенным персонажем во втором "Железном человеке" и долгое время на пару с "Соколиным глазом" оставалась единственным членом Мстителей, не имевшей собственного сольного проекта. Мало того, героиня даже успела героически погибнуть в "Мстителях: Финал", принеся себя в жертву ради получения Камня Души. И вот, демиург от Голливуда Кевин Файги принимает решение начать Четвертую фазу фильмов Marvel Studios с флэшбэка - детальной истории Наташи Романофф, позвав для этого австралийскую постановщицу Кейт Шортланд, ранее не замеченную в ареале традиционных блокбастеров.
Однако, вмешался ковид, и запланированная годовая передышка между третьей и четвертой фазами киносериала ("Человек-паук: Вдали от дома" вышел еще летом 2019-го) растянулась до двух лет. Впрочем, продюсеры не отдали свой козырь на стриминг-порталы, сохранив его для относительно полноценного кинотеатрального проката.
Стоит признать, "Черная вдова" полностью соответствует тенденциям современного Голливуда - так, Шортланд стала первым режиссером-женщиной в MCU, однако даже это не столь принципиально.
Гораздо интереснее наблюдать за тем, как трансформировался образ самой Вдовы - как внешне, так и внутренне.
Романофф впервые предстает перед нами с настоящей душевной драмой - без преувеличения, серьезной. А одновременно с углублением человеческого образа, авторы одновременно "преуменьшили" и внешнюю броскость героини - так, Наташа больше не напоминает порно-модель, а все около-сексапильные акробатические выкрутасы, свойственные ей в ранних фильмах, в "Черной вдове" наконец оказываются по-доброму высмеяны (в основном, стараниями персонажа Флоренс Пью).
Семья вообще и сестринская любовь в частности вообще становятся главными смысловыми ориентирами фильма Шортланд, а "темной половиной" этого понятия оказывается та самая "Красная комната" - центр по подготовке молодых девушек - безвольных супер-убийц под командованием сверх-патриархального Дрейкова (его сыграл британец Рэй Уинстон, запомнившийся по "Отступникам" Скорсезе).
Помешанность на русской тематике, впрочем, досталась "Черной вдове" исключительно в виде атавизма американской поп-культуры времен холодной войны, тем более что деятельность Дрейкова куда больше напоминает традицию вербовки террористок-смертниц (там тоже вовсю применяются наркотики). Суть же в обоих случаях остается одной и той же - крайняя степень патриархального строя, не имеющего в современных реалиях никакого будущего, кроме как основанного на бесконечном насилии.
Впрочем, и в андрофобии обвинять создателей не стоит - подтверждением тому персонаж Дэвида Харбора (Джим Хоппер из "Очень странных дел", впоследствии ставший и новым Хеллбоем) - растолстевший "отец" Наташи и Елены, беззаветно верящий в подлинность их семьи и в обеих же "дочерей". Его образ, пожалуй, - последний шанс, который мир сильных женщин согласен дать скомпрометировавшим себя мужчинам.
Когда же "Черная вдова" начинает заметно пробуксовывать, кажется даже закономерным, что "женская" часть этого фильма оказалась гораздо удачнее "мужской" - а именно опостылевшего, неэлегантного и не изобретательного экшена, не таящего в себе практически ничего неожиданного. "Черная вдова" по существу - удачная семейная трагикомедия, по какой-то ошибке оказавшаяся в пределах одного фильма с тривиальным боевиком. Проблема, однако, в том, что от фильмов MCU, зрители все-таки ждут несколько иного. Потому и возвращение Marvel на большие экраны пока вышло довольно неубедительным.
Впрочем, основной сюжет новой фазы все еще не начат, а в ближайшем будущем в нас выстрелят обоймой из еще аж девяти полнометражных фильмов Marvel Studios, перерыв между которыми будет составлять не более трех месяцев (возвращаемся к привычному темпу киноновинок - если снова не грянет локдаун).
Таким образом, новым Мстителем может стать и героиня Флоренс Пью, вставшая на место сестры. Кроме того, в финале "Черной вдовы" мелькает тот самый Соколиный глаз, как бы намекая на возможные дальнейшие события - но это вы увидите сами в традиционной для Marvel сцене после титров.
Вердикт: Эволюция фильмов Marvel Studios играет с франшизой злую шутку - чем оригинальнее подтекст, тем более банальным и тривиальным оказываются сценарий и экшен. Золотая середина в этом рецепте не найдена до сих пор.