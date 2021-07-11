Наташа Романофф против русского генерала. "Черная вдова" - первый за два года фильм Marvel. Мы ждали не зря?

2016 год. В рядах Мстителей царит раздор, а после нарушения Заковианского договора в фильме "Первый мститель: Противостояние" черная вдова Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон) скрывается от властей США. В это же время ее нареченная сестра (в детстве они были членами фиктивной семьи на разведывательной миссии в Америке) Елена Белова выясняет, что сознание всех участниц элитного отряда убийц "Черные вдовы" находится под воздействием русского генерала Дрейкова и его военной базы "Красная комната". Поняв, что одной ей не справиться, Елена обращается за помощью к сестре - по сути, ренегату, променявшему службу Родине на заокеанских Мстителей. Сестры воссоединяются…

Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью в роли Елены Беловой в фильме "Черная вдова" ФОТО: SCANPIX

Черная вдова дебютировала в MCU еще в 2010-м, второстепенным персонажем во втором "Железном человеке" и долгое время на пару с "Соколиным глазом" оставалась единственным членом Мстителей, не имевшей собственного сольного проекта. Мало того, героиня даже успела героически погибнуть в "Мстителях: Финал", принеся себя в жертву ради получения Камня Души. И вот, демиург от Голливуда Кевин Файги принимает решение начать Четвертую фазу фильмов Marvel Studios с флэшбэка - детальной истории Наташи Романофф, позвав для этого австралийскую постановщицу Кейт Шортланд, ранее не замеченную в ареале традиционных блокбастеров.

Однако, вмешался ковид, и запланированная годовая передышка между третьей и четвертой фазами киносериала ("Человек-паук: Вдали от дома" вышел еще летом 2019-го) растянулась до двух лет. Впрочем, продюсеры не отдали свой козырь на стриминг-порталы, сохранив его для относительно полноценного кинотеатрального проката.

Скарлетт Йоханссон в роли Наташи Романофф в фильме "Черная вдова" ФОТО: SCANPIX

Стоит признать, "Черная вдова" полностью соответствует тенденциям современного Голливуда - так, Шортланд стала первым режиссером-женщиной в MCU, однако даже это не столь принципиально.

Гораздо интереснее наблюдать за тем, как трансформировался образ самой Вдовы - как внешне, так и внутренне.

Романофф впервые предстает перед нами с настоящей душевной драмой - без преувеличения, серьезной. А одновременно с углублением человеческого образа, авторы одновременно "преуменьшили" и внешнюю броскость героини - так, Наташа больше не напоминает порно-модель, а все около-сексапильные акробатические выкрутасы, свойственные ей в ранних фильмах, в "Черной вдове" наконец оказываются по-доброму высмеяны (в основном, стараниями персонажа Флоренс Пью).

Семья вообще и сестринская любовь в частности вообще становятся главными смысловыми ориентирами фильма Шортланд, а "темной половиной" этого понятия оказывается та самая "Красная комната" - центр по подготовке молодых девушек - безвольных супер-убийц под командованием сверх-патриархального Дрейкова (его сыграл британец Рэй Уинстон, запомнившийся по "Отступникам" Скорсезе).