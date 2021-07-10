Сб, 10.07.2021
Чем больше людей, особенно из группы риска, будет вакцинировано, тем свободнее мы сможем жить без серьезных ограничений, возможно, даже перед лицом возможных вспышек. Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня.
Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня.

В России зафиксировали 752 смерти из-за коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию

Москва. Фото иллюстративное. ФОТО: ALEXANDER NEMENOV/AFP

В России за сутки от коронавируса скончались 752 человека, сообщает "Медуза" со ссылкой на оперативный штаб. Известно, что это максимальный показатель за все время с начала пандемии.

В последний раз такой большой показатель за день был зафиксирован 6 июля, тогда умерли 737 человек.

Общее число умерших в России с начала пандемии, по данным оперативного штаба, составляет 142 253 человека.

Всего в РФ выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса.

Больше всего смертей в Москве - 108 человек. В Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 102 человека, в Иркутской и Нижегородской областях от коронавируса умерли по 28 пациентов.

Весной заболеваемость коронавирусом в России держалась на относительно невысоком уровне, однако резко выросла в начале июня из-за распространения в стране штамма "дельта".

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