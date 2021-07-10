В России зафиксировали 752 смерти из-за коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию

В последний раз такой большой показатель за день был зафиксирован 6 июля, тогда умерли 737 человек.
Общее число умерших в России с начала пандемии, по данным оперативного штаба, составляет 142 253 человека.
Всего в РФ выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса.
Больше всего смертей в Москве - 108 человек. В Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 102 человека, в Иркутской и Нижегородской областях от коронавируса умерли по 28 пациентов.
Весной заболеваемость коронавирусом в России держалась на относительно невысоком уровне, однако резко выросла в начале июня из-за распространения в стране штамма "дельта".