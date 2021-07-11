Элджей и Ивлеева подтвердили свое расставание, а Тимати встречается с другой участницей "Холостяка"?

Элджей и Настя Ивлеева подтвердили расставание?

Больше месяца СМИ говорят о расставании Элджея (наст. имя - Алексей Узенюк) и Насти Ивлеевой. Тем более, что в новой песне музыканта также есть строчки, которые намекают на его разрыв с блогером: "Нам стало скучно, больше неинтересно. Ну и все, на этом закончили. Я больше не твой член…", а блондинка в сторис загадочно написала: "Нам стало скучно!".

СМИ тут же подхватили тему о том, что пара подтвердила свой разрыв, но, похоже, у супругов все в порядке. Накануне они вместе отметили день рождение Элджея в компании друзей. 30-летняя Ивлеева опубликовала несколько видео, показав, как она ловко забрасывает мяч в корзину.

Она также поделилась в личном блоге забавными снимками, на которых она предстала с музыкантом. "С днюхой! Совсем взрослый стал", - написала Настя.

Напомним, Ивлеева и Узенюк начали встречаться в 2018 году, а после узаконили свои отношения. Настя часто говорила о большой любви к рэперу и признавалась, что боится его потерять. Пока пара официально не подтвердила развод, можно говорить, что это лишь очередные слухи.

Тимати встречается с другой участницей шоу "Холостяк"

Портал Popcornnews.ru сообщает, что популярный рэпер Тимати (наст. имя - Тимур Юнусов) был замечен с другой участницей шоу "Холостяк" на Мальдивах. Еще недавно на светские мероприятия Тимати выходил в сопровождении победительницы проекта Екатерины Сафаровой, но уже в субботу, 10 июля, артист засветился с другой участницей проекта - Алиной Вейгель.

Ходят слухи, что Юнусов и Вейгель ночуют в одном отеле и даже спят в одном номере. Напомним, Вейгель это третья девушка на проекте, к которой Тимати проявлял повышенное внимание.