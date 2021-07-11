Алеся Кафельникова родила первенца от экс-жениха Ходченковой
22-летняя Алеся Кафельникова стала мамой: модель родила первенца 35-летнему экс-жениху Светланы Ходченковой и владельцу рекламного агентства Георгию Петришину.
22-летняя Алеся Кафельникова стала мамой: модель родила первенца 35-летнему экс-жениху Светланы Ходченковой и владельцу рекламного агентства Георгию Петришину.
О счастливом событии сообщил отец девушки известный теннисист Евгений Кафельников.
"Сегодня напьюсь! Повод для этого шикарный!" - написал он в Twitter.
В комментариях Кафельников намекнул, что стал дедушкой.
Напомним, Алеся Кафельникова и Георгий Петришин поженились в конце мая. Модель долгое время скрывало свое "интересное" положение от СМИ. Об их романе впервые заговорили в 2020 году. Зиму они вместе провели на Бали. После модель внезапно прервала карьеру. Тогда появились первые слухи о беременности Кафельниковой. Но накануне родов она все-таки вернулась в Москву.
Ранее Алеся Кафельникова опубликовала в соцсети снимки, на которых наконец продемонстрировала уже заметно округлившийся живот.