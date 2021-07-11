Вс, 11.07.2021
В эти выходные мы доставили странам-членам достаточно вакцин, чтобы полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения в этом месяце. Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии
Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии

Алеся Кафельникова родила первенца от экс-жениха Ходченковой

22-летняя Алеся Кафельникова стала мамой: модель родила первенца 35-летнему экс-жениху Светланы Ходченковой и владельцу рекламного агентства Георгию Петришину.

О счастливом событии сообщил отец девушки известный теннисист Евгений Кафельников.

"Сегодня напьюсь! Повод для этого шикарный!" - написал он в Twitter.

В комментариях Кафельников намекнул, что стал дедушкой. 

Напомним, Алеся Кафельникова и Георгий Петришин поженились в конце мая. Модель долгое время скрывало свое "интересное" положение от СМИ. Об их романе впервые заговорили в 2020 году. Зиму они вместе провели на Бали. После модель внезапно прервала карьеру. Тогда появились первые слухи о беременности Кафельниковой. Но накануне родов она все-таки вернулась в Москву.

Ранее Алеся Кафельникова опубликовала в соцсети снимки, на которых наконец продемонстрировала уже заметно округлившийся живот.

НАВЕРХ
Back