Алеся Кафельникова родила первенца от экс-жениха Ходченковой

Напомним, Алеся Кафельникова и Георгий Петришин поженились в конце мая. Модель долгое время скрывало свое "интересное" положение от СМИ. Об их романе впервые заговорили в 2020 году. Зиму они вместе провели на Бали. После модель внезапно прервала карьеру. Тогда появились первые слухи о беременности Кафельниковой. Но накануне родов она все-таки вернулась в Москву.