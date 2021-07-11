Новая информация о состоянии Петра Мамонова
Cупруга музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала РИА Новости, что артиста постепенно выводят из комы, но его состояние остается крайне тяжелым.
Cупруга музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала РИА Новости, что артиста постепенно выводят из комы, но его состояние остается крайне тяжелым.
Информация о том, что якобы у 70-летнего музыканта отказывают почки, не соответствуют действительности.
Напомним, 70-летний актер и музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию больницы в Коммунарке с коронавирусом неделю назад. Все это время он находится на искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Легкие Мамонова поражены на 87%.
Петр Мамонов - создатель и фронтмен легендарной советской рок-группы "Звуки Му". Также он известен своими актерскими работами в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь" и "Шапито-шоу".