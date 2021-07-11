Вс, 11.07.2021
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Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии

Новая информация о состоянии Петра Мамонова

Петр Мамонов ФОТО: скриншот видео

Cупруга музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала РИА Новости, что артиста постепенно выводят из комы, но его состояние остается крайне тяжелым. 

"Он открыл глаза, но пока не осознает ничего. Легкие - на искусственной вентиляции, но третье или четвертое дыхание у него свое, он справляется", - объяснила она.

Информация о том, что якобы у 70-летнего музыканта отказывают почки, не соответствуют действительности.

"У него все органы самостоятельно работают", - пояснила женщина. 

Напомним, 70-летний актер и музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию больницы в Коммунарке с коронавирусом неделю назад. Все это время он находится на искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Легкие Мамонова поражены на 87%.

Петр Мамонов - создатель и фронтмен легендарной советской рок-группы "Звуки Му". Также он известен своими актерскими работами в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь" и "Шапито-шоу".

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