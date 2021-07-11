Китайская компания презентовала прототип домашнего человекоподобного робота

Он умеет обходить препятствия, брать и держать предметы в руках, общаться голосом и световыми индикаторами.

Конструкция Walker X повторяет строение человеческого тела. Это значит, что у него есть руки с пятью пальцами, ноги и голова, приводимые в движение 41 сервомотором. Он умеет сжимать, захватывать предметы и даже выполнять сложные для роботов действия, например, откручивать крышку бутылки.

Видео: презентация робота Walker X

Walker X коммуницирует с людьми двумя способами:

голосом, с помощью системы распознавания и синтеза речи;

мимикой глаз - в голове робота установлен большой экран, он может имитировать 28 видов эмоций.

На его корпусе есть световые индикаторы, которые активизируются во время взаимодействий с предметами или людьми.

Walker X может обнаруживать препятствия и обходить их, отходить от подвижных объектов, если они окажутся слишком близко. Максимальная скорость ходьбы робота - три километра в час.

Пока точный его размер неизвестен, но рост предыдущей версии составлял 140 сантиметров.