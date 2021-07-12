Зрителей приглашают на мультимедийное представление "Таинственное средневековье"

Мероприятие состоится 5 августа в Digital Art House. Музыку для проекта "Таинственное средневековье" написал Арнис Меднис, в текстах использована средневековая поэзия.

Музыка разделена на две части. В первой используются средневековые инструменты - крумхорн, на котором играет Иева Нимане, а также блок флейты и дудук. Во второй используются электронные музыкальные инструменты - синтезатор и другие электронные устройства, на которых играют Арнис Меднис и барабанщик Микелис Дзенушка.

В представлении участвует также танцевальная группа "Баларе", которая в средневековых костюмах своими невероятными танцами создает уникальную атмосферу.

Все это в сочетании с проекциями триптиха Иеронима Босха служит дигитальной декорацией, создавая ощущение, что вы находитесь в картине художника. Визуальное оформление обеспечивают проекции триптиха "Сад земных наслаждений".

Работы художника завораживают благодаря своей удивительной глубине и оригинальности. Ощущением какой-то тайны, известной одному художнику. В них Босх, наглядно изобразил, насколько легко человеку впасть в грех и попасть в ад, а ведь когда-то он родился в раю.