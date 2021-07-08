Вт, 13.07.2021
Мы приняли неправильное решение, о котором сожалеем и за которое должны извиниться Марк Рютте, премьер Нидерландов о преждевременно снятых ограничениях
Марк Рютте, премьер Нидерландов о преждевременно снятых ограничениях

Если бы у скотобоен были стеклянные стены, мы все были бы вегетарианцами
Повар Эдгарс Сандерс о том, почему стоит отказаться от мяса

ФОТО: Publicitātes foto

Дружелюбное и внимательное отношение к окружающей среде становится все более популярным. Заботясь об экологии и стремясь сократить вред, наносимый планете животноводством, люди отказываются от мяса, потому что проще всего уменьшить свое влияние на климат и окружающую среду мы можем, употребляя меньше продуктов животного происхождения. Правда, решив стать вегетарианцем, веганом или сыроедом, по-прежнему необходимо считаться с давлением со стороны общества и жесткой критикой, которая основывается на заблуждениях и отсутствии знаний.

Повар Эдгарс Сандерс, который специализируется на приготовлении блюд растительного происхождения, в беседе с TVNET рассказал, какая у него была мотивация отказаться от продуктов животного происхождения, изменилось ли за последние годы представление латвийского общества о веганстве и с чего начать мясоеду, который хочет сделать первые шаги на пути к растительному питанию.

Эдгарс Сандерс

  • Повар, работал в ресторанах Terapija, Raw Garden, Jāņoga (Цесис)
  • Автор Instagram-блога Eddie Sanders 
  • Гурман Rimi

- Расскажи о своем опыте - какова была твоя мотивация перейти на растительное питание? От каких продуктов было труднее всего отказаться в самом начале?

- Все началось, когда приготовление еды стало моей профессией. До этого я - как порядочный латыш - мог приготовить жареную картошку шести разных видов, пожарить яйца с кетчупом и майонезом, сварить пельмени и сосиски. Конечно,

чем больше я интересовался поварским искусством, тем лучше начинал понимать, откуда берется мясо, молоко, яйца и как это влияет на окружающую среду, здоровье и на мое повседневное настроение.

Перейти на растительное питание в то время было настоящим вызовом, потому что тогда в магазинах еще не было ни растительного молока или сливок и др. Сегодня мне не нужно ни от чего отказываться, ведь в наше время и мясу, и молоку, и яйцам можно легко найти замену.

- По поводу пользы для здоровья вегетарианского и веганского питания ведутся жаркие споры, и мнения очень разные - пока одни считают, что такие пищевые привычки чуть ли не панацея от многих болезней, врачи и диетологи советуют вегетарианцам быть внимательными, осознанно составлять меню и регулярно проверять состояние своего здоровья, чтобы избежать, например, дефицита железа. Что ты на это скажешь?

- Любому человеку нужно следить за своим здоровьем независимо от того, вегетарианец ты или мясоед. Я считаю, что нет идеального рецепта, который подошел бы всем. У кого-то здоровье только улучшится от того, что он ест мясо, а у кого-то наоборот; кто-то может всю жизнь быть вегетарианцем, в то время как у другого сразу же возникнет дефицит железа. Лично у меня после многолетнего употребления растительной пищи анализы отличные и моему организму всего хватает. Сколько врачей, столько и мнений. Я не буду вставать ни на чью сторону - как по мне, если я чувствую, что мясо отнимает у меня силы и энергию, я перестану его есть, но так происходит не у всех.

Каждый должен обратить внимание лично на себя и задать вопрос: действительно ли мясо помогает чувствовать себя лучше или же я его ем под давлением общества?

- Расскажи вкратце, каковы на данный момент основные принципы твоего питания. Как ты планируешь свои приемы пищи?

- Веганское блюдо отличается от мясного тем, что главный так называемый источник сытости не всегда является основным блюдом на тарелке (как, например, говяжий стейк) - это может быть и ореховый соус или добавленная в салат фасоль. Например, когда ешь картофель с салатом и соусом из индийских орехов, чувство сытости дает именно ореховый соус, ведь совсем немного такого соуса дает ощущение будто ты съел огромный кусок мяса.

То же самое относится и к фасоли, грибам и зерновым. Съешьте жареные грибы с рисом, ореховым соусом и салатом с бобами, и вы не захотите есть несколько часов. При этом в отличие от мясного это блюдо не вызовет у вас сонливость и усталость, а наоборот - придаст много энергии и сил!

- Какие продукты растительного происхождения всегда можно найти у тебя на кухне?

- Трудно судить, потому что я повар и мой список продуктов очень разнообразен, но стопроцентно могу заявить, что без тофу, индийских орехов, разных видов растительного молока и дрожжевых хлопьев мое меню представить невозможно.

- Большая часть общества до сих пор верит в миф, что веганское питание однообразно. Другие считают, что продуктами растительного происхождения невозможно насытиться. Из твоего опыта - какие продукты растительного происхождения по-настоящему сытные и вкусные, после которых не захочется откусить кусок сочного мяса?

- Веганское питание точно не однообразно. Совсем наоборот, перейдя на растительное меню, я открыл для себя много вкусностей, на которые, пока был мясоедом, даже не смотрел. Узнал много интересных овощей, фруктов, бобовых, грибов и других продуктов.

Веганское питание побуждает воспринимать еду творчески. Ты не сможешь больше довольствоваться знаменитым латышским меню ККК (картошка, карбонад, капуста).

Веганское питание заставляет импровизировать, учиться, пробовать и открывать разнообразие вкусов. Мой главный источник сытости чаще всего - грибы, бобовые и орехи, к которым я добавляю такие гарниры, как рис, картофель и т. д. Еще какой-нибудь свежий овощ, и готово.

- Какие блюда ты готовишь дома чаще всего? И где ищешь вдохновение для своих рецептов?

- Если быть до конца честным, вдохновение я ищу именно в блюдах мясоедов. Веганство с точки зрения кулинарии развито не так хорошо, как кухня мясоедов. Остается только подойти творчески и поменять парочку ингредиентов.

Дома я готовлю все то же самое, что и мясоеды. Будь это паста Болоньезе, гуляш с картошкой, пельмени или даже омлет с сосисками, я ем все то же самое, только приготовленное из продуктов растительного происхождения.

- Еще лет 5-7 назад веганский майонез, йогурт и другие растительные продукты были в Латвии настоящей редкостью. Изменилась ли ситуация сегодня в лучшую сторону и достаточен ли ассортимент веганских продуктов?

- В последние годы в Латвии появилось много продуктов растительного происхождения, однако я считаю, что до широкого и доступного выбора веганских продуктов нам еще очень далеко. Проблема не в продуктах и их доступности в магазинах Латвии, а в ограниченном мышлении общества.

В нашем обществе до сих пор с трудом принимают однополые браки, иммиграцию людей с другим цветом кожи, то же и с веганством, когда в других странах это давно уже стало нормой.

Но мне приятно видеть, что все движется вперед и люди становятся более открытыми. Думаю, что это только вопрос времени и скоро и в Латвии будет доступно все необходимое, чтобы наслаждаться прекрасным и разнообразным питанием растительного происхождения.

- Как тебе кажется, поменялось ли за последние годы в лучшую сторону восприятие латвийским обществом  веганства?

- Говоря о рецептах, меню и продуктах, могу сказать, что да, мы информированы, но

мы не информированы о том, сколько отходов образуется, когда мы едим мясо, какой урон климату наносит индустрия животноводства, сколько страданий терпят миллионы живых существ

и какими способами мы можем что-то изменить.

- Что может вдохновить людей реже употреблять мясо и обратить внимание на блюда из продуктов растительного происхождения?

- Лично мне кажется, что любому человеку нужно один раз съездить на массовую скотобойню и посмотреть, что там происходит. Не зря есть выражение - если бы у скотобоен были бы стеклянные стены, мы все были бы вегетарианцами. Советую спросить себя - если молоко нужно пить, потому что организму необходим кальций, то почему полки в магазинах полны пищевыми добавками, содержащими кальций? Если творог улучшает память, то почему у пожилых людей с ней проблемы? Почему при виде убитого животного, во рту не образуется слюна, как при виде сочного фрукта или овоща? Когда я последний раз видел рекламу брокколи? Везде только мясо, сыр, бекон и яйца… А рядом с этим алкоголь и табак. Таких вопросов бесконечное множество, однако больше всего рекомендую задуматься,

почему мы, люди, являемся единственным видом, который пьет молоко другого вида? Молоко, в котором столько гормонов, сколько необходимо, чтобы вырастить скот весом 750 кг? И тогда следующий вопрос: почему ожирение - самая распространенная причина смерти в мире?

Это все заставляет меня задуматься, а достоверна ли доступная информация? Не является ли информация, которую мы получаем, всего лишь очередным маркетинговым трюком? Как, например, знаменитый рассказ о том, что врачи говорят, мол, завтрак - это полезно, однако на самом деле оказалось, что это была часть рекламной кампании кукурузных хлопьев для привлечения новых поедателей хлопьев.

- Если убежденный мясоед хочет сделать первые шаги на пути к вегетарианскому или веганскому питанию, с чего ты посоветуешь ему начать?

- Я обязательно посоветую ему выбросить из головы слово "салаты".

Самая большая ошибка, которую допускают начинающие веганы - в магазине отправляются к полкам с овощами и салатами.

Если честно, я даже не помню, когда последний раз ел салат. Конечно, я не говорю, что салаты нужно исключить из рациона, но это не единственное, что мы едим. И обязательно советую сначала поискать информацию в книгах или социальных сетях. Существуют тысячи блогов веганских рецептов и советов на YouTube. Я рекомендую экспериментировать со вкусами, и главное - не бояться пробовать что-то новое, без сомнений, можно вдохновляться идеями на домашней странице Rimi, где я регулярно делюсь новыми рецептами из продуктов растительного происхождения.

Статья создана в сотрудничестве с Rimi Latvija.

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