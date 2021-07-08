Если бы у скотобоен были стеклянные стены, мы все были бы вегетарианцами

- Веганское блюдо отличается от мясного тем, что главный так называемый источник сытости не всегда является основным блюдом на тарелке (как, например, говяжий стейк) - это может быть и ореховый соус или добавленная в салат фасоль. Например, когда ешь картофель с салатом и соусом из индийских орехов, чувство сытости дает именно ореховый соус, ведь совсем немного такого соуса дает ощущение будто ты съел огромный кусок мяса.

То же самое относится и к фасоли, грибам и зерновым. Съешьте жареные грибы с рисом, ореховым соусом и салатом с бобами, и вы не захотите есть несколько часов. При этом в отличие от мясного это блюдо не вызовет у вас сонливость и усталость, а наоборот - придаст много энергии и сил!

- Какие продукты растительного происхождения всегда можно найти у тебя на кухне?

- Трудно судить, потому что я повар и мой список продуктов очень разнообразен, но стопроцентно могу заявить, что без тофу, индийских орехов, разных видов растительного молока и дрожжевых хлопьев мое меню представить невозможно.

- Большая часть общества до сих пор верит в миф, что веганское питание однообразно. Другие считают, что продуктами растительного происхождения невозможно насытиться. Из твоего опыта - какие продукты растительного происхождения по-настоящему сытные и вкусные, после которых не захочется откусить кусок сочного мяса?

- Веганское питание точно не однообразно. Совсем наоборот, перейдя на растительное меню, я открыл для себя много вкусностей, на которые, пока был мясоедом, даже не смотрел. Узнал много интересных овощей, фруктов, бобовых, грибов и других продуктов.

Веганское питание побуждает воспринимать еду творчески. Ты не сможешь больше довольствоваться знаменитым латышским меню ККК (картошка, карбонад, капуста).

Веганское питание заставляет импровизировать, учиться, пробовать и открывать разнообразие вкусов. Мой главный источник сытости чаще всего - грибы, бобовые и орехи, к которым я добавляю такие гарниры, как рис, картофель и т. д. Еще какой-нибудь свежий овощ, и готово.

- Какие блюда ты готовишь дома чаще всего? И где ищешь вдохновение для своих рецептов?

- Если быть до конца честным, вдохновение я ищу именно в блюдах мясоедов. Веганство с точки зрения кулинарии развито не так хорошо, как кухня мясоедов. Остается только подойти творчески и поменять парочку ингредиентов.

Дома я готовлю все то же самое, что и мясоеды. Будь это паста Болоньезе, гуляш с картошкой, пельмени или даже омлет с сосисками, я ем все то же самое, только приготовленное из продуктов растительного происхождения.

- Еще лет 5-7 назад веганский майонез, йогурт и другие растительные продукты были в Латвии настоящей редкостью. Изменилась ли ситуация сегодня в лучшую сторону и достаточен ли ассортимент веганских продуктов?