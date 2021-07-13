Будьте осторожны: мошенники продолжают звонить и выманивать деньги со счетов

"Поговорите со мной на латышском…"

Несколько недель назад на Viber даугавпилчанки позвонили. Контакт в телефоне высветился как "банк". Мужчина поздоровался на русском языке и представился сотрудником Swedbank. Далее он сказал женщине, что буквально полчаса назад с ее счета были переведены деньги за границу. Назвал небольшую сумму. Женщина начала задавать уточняющие вопросы - куда именно, когда… Тогда он спросил, есть ли у нее интернет-банк и Smart-ID. Женщина, заподозрив неладное, назвала его мошенником. Тот, пожелав ей "всего доброго", отключился.

Ситуация повторилась 4 июля. Теперь женщине позвонили на мобильный. Снова представившись сотрудником Swedbank, звонивший сообщил о переводе денег с ее счета. Сообразительная горожанка попросила мужчину поговорить с ней на латышском языке. Он тотчас бросил трубку. На этот раз номер высветился - +371 67605460. Женщина попробовала на него позвонить - прозвучало сообщение, что номер недоступен.

Но не все истории заканчиваются исключительно переживаниями и негативными эмоциями, бывает и гораздо хуже…

Украли более 127 562 евро

Недавно в криминальном видеообзоре "Чайки" мы уже рассказывали об одном из таких случаев - 29 июня Краславский участок Латгальского регионального управления Госполиции получил информацию о том, что мошенник, представившись работником банка, выманил у женщины почти три тысячи евро. И это далеко не единственный случай, полиция фиксирует такое постоянно.

Представитель Латгальского управления Госполиции Ласма Курсите подтвердила, что эта проблема является очень серьезной. "С 1 июня 2021 года по 7 июля 2021 года Управление Государственной полиции Латгальского региона зарегистрировало 17 случаев финансового мошенничества, в результате которых было украдено более 127 562 евро. В большинстве случаев поддельные служащие банка звонили людям и, завоевывая их доверие, получали средства со счетов жертв".

Снимают имеющиеся деньги и оформляют займы

Самая крупная сумма денег, которую удалось украсть мошенникам, составила 35 353 евро. В период с 5 февраля 2021 года по 9 апреля 2021 года у жителя Даугавпилса 1941 года рождения сняли со счета 5228 евро. После этого мужчина обратился за помощью в компанию, которая пообещала ему вернуть потерянные деньги. Это оказалась очередная ловушка мошенников, в результате чего у него было украдено еще 29 980 евро. Но на этом несчастья даугавпилчанина не закончились. 29 июня мужчине позвонили неизвестные и представились сотрудниками компании по взысканию долгов. Этот звонок привел к тому, что у мужчины со счета ушло еще 145 евро.

В нескольких случаях, зафиксированных полицией, мошенники не только снимали деньги со счета, но также оформляли быстрые займы и после поступления денег на счет сразу же переводили их на иностранный счет.

Подобный инцидент произошел 28 июня 2021 года с жителем Даугавпилса 1974 года рождения, которому по обычной схеме позвонили мошенники, представились сотрудниками банка и украли у него 453,68 евро, а также оформили на его имя заем в размере 3500 евро.