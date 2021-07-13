Вт, 13.07.2021
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Гатис Эглитис, министр благосостояния

Будьте осторожны: мошенники продолжают звонить и выманивать деньги со счетов

ФОТО: Pixabay

Люди по всей стране до сих пор сталкиваются со случаями мошенничества: им звонят, представляются сотрудниками банков и выманивают банковские данные. Кто-то поддается на провокации и теряет деньги, кому-то удается раскрыть обман. Разбирался в этом портал Chayka.lv.

"Поговорите со мной на латышском…"

Несколько недель назад на Viber даугавпилчанки позвонили. Контакт в телефоне высветился как "банк". Мужчина поздоровался на русском языке и представился сотрудником Swedbank. Далее он сказал женщине, что буквально полчаса назад с ее счета были переведены деньги за границу. Назвал небольшую сумму. Женщина начала задавать уточняющие вопросы - куда именно, когда… Тогда он спросил, есть ли у нее интернет-банк и Smart-ID. Женщина, заподозрив неладное, назвала его мошенником. Тот, пожелав ей "всего доброго", отключился.

Ситуация повторилась 4 июля. Теперь женщине позвонили на мобильный. Снова представившись сотрудником Swedbank, звонивший сообщил о переводе денег с ее счета. Сообразительная горожанка попросила мужчину поговорить с ней на латышском языке. Он тотчас бросил трубку. На этот раз номер высветился - +371 67605460. Женщина попробовала на него позвонить - прозвучало сообщение, что номер недоступен.

Но не все истории заканчиваются исключительно переживаниями и негативными эмоциями, бывает и гораздо хуже…

Украли более 127 562 евро

Недавно в криминальном видеообзоре "Чайки" мы уже рассказывали об одном из таких случаев - 29 июня Краславский участок Латгальского регионального управления Госполиции получил информацию о том, что мошенник, представившись работником банка, выманил у женщины почти три тысячи евро. И это далеко не единственный случай, полиция фиксирует такое постоянно.

Представитель Латгальского управления Госполиции Ласма Курсите подтвердила, что эта проблема является очень серьезной. "С 1 июня 2021 года по 7 июля 2021 года Управление Государственной полиции Латгальского региона зарегистрировало 17 случаев финансового мошенничества, в результате которых было украдено более 127 562 евро. В большинстве случаев поддельные служащие банка звонили людям и, завоевывая их доверие, получали средства со счетов жертв".

Снимают имеющиеся деньги и оформляют займы

Самая крупная сумма денег, которую удалось украсть мошенникам, составила 35 353 евро. В период с 5 февраля 2021 года по 9 апреля 2021 года у жителя Даугавпилса 1941 года рождения сняли со счета 5228 евро. После этого мужчина обратился за помощью в компанию, которая пообещала ему вернуть потерянные деньги. Это оказалась очередная ловушка мошенников, в результате чего у него было украдено еще 29 980 евро. Но на этом несчастья даугавпилчанина не закончились. 29 июня мужчине позвонили неизвестные и представились сотрудниками компании по взысканию долгов. Этот звонок привел к тому, что у мужчины со счета ушло еще 145 евро.

В нескольких случаях, зафиксированных полицией, мошенники не только снимали деньги со счета, но также оформляли быстрые займы и после поступления денег на счет сразу же переводили их на иностранный счет.

Подобный инцидент произошел 28 июня 2021 года с жителем Даугавпилса 1974 года рождения, которому по обычной схеме позвонили мошенники, представились сотрудниками банка и украли у него 453,68 евро, а также оформили на его имя заем в размере 3500 евро.

Были зарегистрированы случаи, когда люди своевременно реагировали и блокировали свои банковские счета, благодаря чему им удалось избежать убытков в размере 800 евро.

Что делать? Советы полиции

Самый безопасный способ, по мнению Госполиции, проверить, не является ли звонящий мошенником - это попросить человека предоставить информацию на латышском языке. Мошенники не знают латышского языка и сразу прекращают разговор.

Во время звонка мошенники информируют человека о предположительно подозрительной транзакции на банковском счете и для ее отмены просят назвать номер карты, ПИН-код и другие конфиденциальные данные. Цель мошенников - получить инструменты для доступа к счету человека - имя пользователя, пароли, данные платежных карт, пин-коды Smart-ID - что впоследствии даст им прямой доступ к электронным средствам этого человека и шанс перевести их на иностранные счета, которые очень сложно отследить.

Госполиция просит жителей быть осторожными и ни при каких обстоятельствах не раскрывать данные своих банковских счетов посторонним: ни банки, ни другие государственные служащие никогда не потребуют от вас разглашения такой информации. Тот факт, что на телефоне вы можете видеть латвийский номер или даже название государственного учреждения, не означает, что звонок действительно из Латвии. Мошенники умеют генерировать телефонные номера.

В случае, если деньги у вас украли, немедленно свяжитесь с вашим банком, а также напишите заявление в полицию. Сделать это можно на портале www.latvija.lv или в электронном виде с э-подписью, отправив на почту pasts@vp.gov.lv. Более подробную информацию о том, как обратиться в полицию в этом случае, можно найти на сайте Государственной полиции. В свою очередь, информацию о различных подозрительных действиях в интернете, можно отправить через ​​мобильное приложение Mana Drošība.

Советы от банка

Упомянутый нами Swedbank ведет свой собственный блог, в котором обучает своих клиентов не попадаться на уловки мошенников. Ярким примером являются следующие 9 советов:

  1. Не разглашайте пароль банка и коды Smart-ID, как бы настойчиво вас об этом ни просили.
  2. Помните: подтверждайте кодом из Smart-ID только те действия, которые вы инициировали сами!
  3. Не поддавайтесь спешке, агрессии и прочим психологическим приемам мошенников! В таких случаях немедленно завершите разговор. Всегда будьте бдительны, отвечая на звонки от неизвестных абонентов.
  4. Если разговор или предложение звучат подозрительно и вызывают сомнения, завершите разговор и позвоните на официальный номер телефона вашего банка. Объясните ситуацию сотруднику банка, он скажет вам, был ли звонок попыткой мошенничества, и объяснит, как действовать. Да и мы ведь с вами знаем, что сотрудник госучреждения всегда начинает разговор на государственном языке.
  5. Если вы получили неожиданное электронное письмо, проверьте, кто его настоящий отправитель. Настоящую почту банка вы можете найти официальном сайте и сравнить ее с почтой отправителя.
  6. Изучите прикрепленную ссылку, прежде чем нажать на нее. Не переходите по ссылке, указанной в электронном письме или текстовом сообщении, если вы не доверяете отправителю! Помните, что банк никогда не будет отправлять ссылку на интернет-банк через SMS. Также при вводе кодов доступа в интернет-банке обращайте внимание на адрес сайта. Например, если это не адрес официального сайта вашего банка, на такой странице вводить коды доступа нельзя.
  7. Если предлагаются инвестиции с нулевым риском и огромной прибылью, это - приманка мошенников. Самый простой способ убедиться в подлинности предложения - поискать в Google информацию о соответствующей компании и инвестициях.
  8. Регулярно проверяйте исходящие платежи со своего счета! Настройте уведомления об изменениях на счете или регулярно проверяйте выписку по счету, чтобы как можно скорее обнаружить подозрительные транзакции. Вас нельзя будет застать врасплох вводящей в заблуждение информацией об активности на вашем счете, если вы будете хорошо информированы.
  9. Не отвечайте на запросы об установке программного обеспечения на свои смарт-устройства. Сотрудники банка или инвестиционной компании никогда не попросят вас установить на ваше устройство дополнительное программное обеспечение, которое поможет вам инвестировать.

Swedbank рекомендует: если вы считаете, что раскрыли свои персональные банковские данные мошеннику, немедленно свяжитесь с банком. Сразу же! Также всегда сообщайте о подозрениях в полицию, даже если вы не стали жертвой мошенников! А если вас обманули, подайте заявление в ближайшее отделение Государственной полиции или в электронном виде на портале Latvija.lv.

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