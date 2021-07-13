Звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова развелась с мужем

Варвара Шмыкова подчеркнула, что расходится с мужем в годовщину знакомства - они с Евгением впервые встретились десять лет назад: "В этот день мы с Евгением познакомились 10 лет назад и на сегодня (так совпало) назначен наш официальный развод".

"Для меня сейчас это про иронию судьбы и про ценность момента, все в нашей жизни непостоянно и далеко не на все (хорошо, если хотя бы на себя) мы влияем, поэтому все, что мы можем, - это ценить момент и людей, которые с нами его проживают", — написала артистка. Такой же текст опубликовал и экс-супруг звезды.

Она поблагодарила бывшего мужа за эмоции, впечатления, искренность, близость, приключения и пройденный путь

Слухи о расставании пары появились в мае 2021 года. СМИ сообщали о том, что у актрисы роман с диджеем Даниилом Радловым. В браке с Евгением Козловым у Варвары родился сын Корней.

Ранее изданию Esquire Шмыкова рассказывала, что она из семьи, в которой росли шесть детей, поэтому "состояние стресса - ее природная стихия". Актриса тогда признавалась, что с первой минуты, когда она только увидела Евгения, она поняла, что он станет ее мужем и отцом ее детей. Она обхаживала мужчину полгода - писала ему первой, старалась попасть на общие тусовки, приносила апельсины и мед, когда он болел, и это принесло свои плоды.