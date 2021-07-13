Вт, 13.07.2021
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"Меня смущает, что кладбище очень близко": рижанка обеспокоена качеством воды в Болдерайском карьере

ФОТО: Alexandr Podvalny/Unsplash

В Болдерае женщина нашла новое место для купания. Место чистое, вода прозрачная, но Даце из Риги задается вопросом, не влияет ли близлежащее кладбище на качество воды, сообщает передача Bez Tabu.

"Меня смущает, что тут совсем рядом Новое Болдерайское кладбище.

Я человек не с научным складом ума, я художник в душе, поэтому понятия не имею, насколько это близко или далеко. Глядя на карту, выглядит достаточно близко, но, возможно, на самом деле достаточно далеко и никак не влияет на воду", - говорит Даце.

После разговора с коллегой женщина начала сомневаться, не влияет ли качество воды на здоровье.

"Чем больше таких разговоров, тем больше я склоняюсь к тому, что, возможно, место не такое уж и хорошее".

Глубина карьера составляет 14 метров, а менее чем в километре от него находится кладбище. Местных жителей это не беспокоит, ведь это единственное место для купания в округе.

"Этот карьер - не совсем официальное место купания, но самоуправление Риги, как и в предыдущие годы, организовало и профинансировало проверку качества воды в месте купания в карьере Болдераи.

Качество воды в Болдерайском карьере всегда было хорошим. За последние семь лет ограничений на купание никогда не устанавливали", - отмечают в Инспекции здравоохранения.

Карьер находится за пределами установленной нормативными актами 300-метровой могильной зоны. Также не выявлено стока воды (канав) с территории кладбища, что было бы связано с риском загрязнения воды Болдерайского карьера.

Измерения качества воды также проводятся несколько раз в месяц, отмечает руководитель Департамента территориального управления и развития Рижской думы Татьяна Жиделе.

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