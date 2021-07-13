"Меня смущает, что кладбище очень близко": рижанка обеспокоена качеством воды в Болдерайском карьере

"Меня смущает, что тут совсем рядом Новое Болдерайское кладбище.

Я человек не с научным складом ума, я художник в душе, поэтому понятия не имею, насколько это близко или далеко. Глядя на карту, выглядит достаточно близко, но, возможно, на самом деле достаточно далеко и никак не влияет на воду", - говорит Даце.

После разговора с коллегой женщина начала сомневаться, не влияет ли качество воды на здоровье.

"Чем больше таких разговоров, тем больше я склоняюсь к тому, что, возможно, место не такое уж и хорошее".

Глубина карьера составляет 14 метров, а менее чем в километре от него находится кладбище. Местных жителей это не беспокоит, ведь это единственное место для купания в округе.

"Этот карьер - не совсем официальное место купания, но самоуправление Риги, как и в предыдущие годы, организовало и профинансировало проверку качества воды в месте купания в карьере Болдераи.

Качество воды в Болдерайском карьере всегда было хорошим. За последние семь лет ограничений на купание никогда не устанавливали", - отмечают в Инспекции здравоохранения.

Карьер находится за пределами установленной нормативными актами 300-метровой могильной зоны. Также не выявлено стока воды (канав) с территории кладбища, что было бы связано с риском загрязнения воды Болдерайского карьера.