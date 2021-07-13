Олег Меньшиков о коме после операции: "Я не видел никаких тоннелей"

Об этой ситуации знали лишь близкие друзья и супруга актера Анастасия Чернова, которая, по его словам, не могла ни с кем разговаривать, не подходила к телефону и неделю не спала.

Как пояснил Меньшиков, во время плановой операции у него внезапно упало давление, а сердце остановилось. В результате актер неделю провел в коме, а медики говорили его жене, что она должна готовиться к худшему.

"Я не видел никаких тоннелей, света в конце них", - рассказал Олег Евгеньевич. Он подчеркнул, что это была не искусственная кома.

Он вспоминает, что во время комы ему казалось, что он летает в космосе, находится на премьере, на каком-то корабле, на "безумном спектакле с убийствами".

Олег Евгеньевич подчеркнул, что после комы у него произошел сдвиг понимания о том, что с нами на этом свете происходит: "Возник чуть-чуть другой взгляд".

Напомним, осенью 2020 года сообщалось, что Московский драматический театр имени Ермоловой отменил спектакли с участием художественного руководителя театра, актера Олега Меньшикова из-за состояния его здоровья. Но никому из СМИ об этом не сообщалось. Актер заметил, что он никому не говорил, что был в коме.

Олег Меньшиков - советский и российский актер, режиссер и педагог. Известен по таким картинам, как "Утомленные солнцем", "Кавказский пленник", "Сибирский цирюльник", "Статский советник", "Легенда № 17", "Гоголь" и другие. С 2012 года артист руководит театром имени Ермоловой.