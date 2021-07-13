Олег Меньшиков о коме после операции: "Я не видел никаких тоннелей"
60-летний актер Олег Меньшиков стал гостем нового выпуска передачи Светланы Бондарчук "Света вокруг света". Оказалось, что он чуть не умер после операции полгода назад.
60-летний актер Олег Меньшиков стал гостем нового выпуска передачи Светланы Бондарчук "Света вокруг света". Оказалось, что он чуть не умер после операции полгода назад.
Об этой ситуации знали лишь близкие друзья и супруга актера Анастасия Чернова, которая, по его словам, не могла ни с кем разговаривать, не подходила к телефону и неделю не спала.
Как пояснил Меньшиков, во время плановой операции у него внезапно упало давление, а сердце остановилось. В результате актер неделю провел в коме, а медики говорили его жене, что она должна готовиться к худшему.
Он вспоминает, что во время комы ему казалось, что он летает в космосе, находится на премьере, на каком-то корабле, на "безумном спектакле с убийствами".
Олег Евгеньевич подчеркнул, что после комы у него произошел сдвиг понимания о том, что с нами на этом свете происходит: "Возник чуть-чуть другой взгляд".
Напомним, осенью 2020 года сообщалось, что Московский драматический театр имени Ермоловой отменил спектакли с участием художественного руководителя театра, актера Олега Меньшикова из-за состояния его здоровья. Но никому из СМИ об этом не сообщалось. Актер заметил, что он никому не говорил, что был в коме.
Олег Меньшиков - советский и российский актер, режиссер и педагог. Известен по таким картинам, как "Утомленные солнцем", "Кавказский пленник", "Сибирский цирюльник", "Статский советник", "Легенда № 17", "Гоголь" и другие. С 2012 года артист руководит театром имени Ермоловой.
Видео: Интервью с Олегом Меньшиковым