Егору Криду вновь разбили сердце: "После тебя больше не хочу верить в любовь"

Обычно Крид не говорит о личной жизни. Музыкант всегда скрывает подробности, но недавнее любовное разочарование оказалось настолько сильным, что он поделился эмоциями в соцсетях.

"Спасибо тебе за разбитое сердце. Я реально после тебя больше не хочу верить в любовь, искренность и всю эту чушь. Видимо, сейчас это уже никому не интересно. Единственное, что я тебе никогда не прощу - это панические атаки, которые ко мне вернулись спустя столько лет", - признался Егор.

Поклонники считают, что послание адресовано Вале Karna.val. Фолловеры считают, что именно с 19-летней звездой TikTok у певца был последний роман.

Ни Егор, ни Валя не подтверждали и не опровергали свою связь, но их постоянно видели вместе.

"В этот раз будь уверена, что треки грядущего альбома только про тебя одну. Я понял, что любил тебя просто безумно, слишком сильно. И все-таки нужно всегда быть благодарным. Поэтому искренне говорю тебе спасибо за все", - отметил певец.