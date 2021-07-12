Давид Манукян запустил шоу, в котором помогает брошенным женщинам

Проект о преображении Дава анонсировал еще в апреле. После болезненного расставания со звездой "Дома-2" Ольгой Бузовой рэпер захотел запустить собственное шоу об отношениях. По словам Манукяна, на эту мысль его натолкнули подписчицы.

Блогер признался, что получает огромное количество сообщений от девушек с просьбой дать совет, как научиться жить после разрыва отношений, пишет "ФАН".

В шоу "Красотка" Дава будет учить женщин преодолевать неуверенность в себе. Конечно же, как отмечает рэпер, не обойдется и без преображений участниц. На днях рэпер на своей странице в Instagram опубликовал короткий анонс. Он сообщил, что до выхода его программы осталось меньше двух дней. Премьера "Красотки" от Манукяна состоялась на YouTube 13 июля.

"Одна реальная история девушки, которой мне удалось помочь. Шоу "Красотка", 1-я серия уже на канале. Бегом на Ютуб, чтобы увидеть преображение. Каждая девушка достойна быть счастливой, но не у всех это получается... иногда нужен просто совет, импульс, который послужит трамплином в жизни", - написал он в своем Instagram.

После расставания с Ольгой Бузовой Манукян стал чаще появляться в различных передачах и шоу. Дава принял участие в новом сезоне "Танцев со звездами", а кроме того, его пригласили на роль ведущего в популярное реалити-шоу "Дом-2". Недавно Манукян намекнул, что может стать новым героем шоу "Холостяк". Бывший парень Бузовой уверен, что ему удастся найти на проекте любимую девушку.