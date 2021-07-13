"Снова полностью медикаментозный сон и ИВЛ": Мамонова не смогли вывести из комы

"Все лекарства медикаментозного сна сняли и дыхание попытались вперемешку сделать - искусственное и свое, чтобы пробивалось. Не получилось ничего. Сейчас снова полностью медикаментозный сон и полностью ИВЛ", - цитирует агентство супругу артиста Ольгу Ольгу Мамонову.

Напомним, 70-летний актер и музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию больницы в Коммунарке с коронавирусом неделю назад. Все это время он находится на искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Легкие Мамонова поражены на 87%.