Беспорядки в ЮАР: погибли 72 человека

Многие погибли в давке, во время разграбления продуктовых магазинов, магазинов электротоваров, алкоголя и одежды, сообщил на пресс-конференции во вторник, 13 июля, премьер-министр провинции Квазулу-Натал Сихле Зикалала.
Убитые в ходе беспорядков есть и в Гаутенге, самой густонаселенной провинции Южной Африки, где назодится крупнейший город страны Йоханнесбург.
В наведении порядка задействовано 2500 солдат, но грабежи все еще не остановлены ни в Йоханнесбурге, ни в Квазулу-Натале.
Число задержанных увеличилось до 1234 человек, но в грабежах принимали участие еще несколько тысяч человек.
Галерея: беспорядки в ЮАР
Беспорядки на прошлой неделе были вызваны протестами против заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы.
29 июня Конституционный суд приговорил Зума к 15 месяцам лишения свободы за неуважение к суду (тот не явился на слушания по обвинению его в коррупции).
Зума, который занимал пост президента с 2009 по 2018 год, был обвинен по 16 пунктам обвинения в коррупции, отмывании денег, мошенничестве и рэкете.
Протесты вскоре переросли в насилие, а в бедных районах страны участились случаи грабежей в магазинах. Беспорядки произошли в Квазулу-Натале и Гаутенге, но еще не распространились на другие провинции Южной Африки.
Демократический альянс, крупнейшая оппозиционная партия, заявила во вторник, что в среду, 14 июля, будет возбуждено уголовное дело против детей Зумы и Джулиуса Малема, лидера лево-ориентированной организации "Борцы за экономическую свободу" (EFF).
Дети Зумы и Малем обвиняются в использовании "социальных сетей для комментариев, поощряющих и подстрекающих к насилию и грабежам".