Умер бывший муж Пугачевой режиссер Александр Стефанович
Умер российский режиссер, актер и сценарист, бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович. Об этом сообщил его друг, музыкант Александр Левшин, пишет РИА "Новости".
Умер российский режиссер, актер и сценарист, бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович. Об этом сообщил его друг, музыкант Александр Левшин, пишет РИА "Новости".
"Узнал о Саше... Улетел... Скорблю... Боже мой! Что ж такое?! Никого не щадит эта зараза", - написал Левшин в Facebook.
По данным СМИ, причиной смерти стало обширное поражение легких из-за Covid-19.
Как сообщает Starhit.ru, о том, что 76-летний Стефанович попал в больницу, стало известно 5 июля. У режиссера уже тогда диагностировали обширное поражение легких.
Александр Стефанович окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1969 году. Он снял более 40 документальных фильмов, в том числе об Иосифе Бродском, Юрии Любимове, Зурабе Церетели, Лени Рифеншталь и других. Он был женат на актрисе Наталье Богуновой и певице Алле Пугачевой.