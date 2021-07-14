Умер бывший муж Пугачевой режиссер Александр Стефанович

"Узнал о Саше... Улетел... Скорблю... Боже мой! Что ж такое?! Никого не щадит эта зараза", - написал Левшин в Facebook.

Как сообщает Starhit.ru, о том, что 76-летний Стефанович попал в больницу, стало известно 5 июля. У режиссера уже тогда диагностировали обширное поражение легких.

Александр Стефанович окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1969 году. Он снял более 40 документальных фильмов, в том числе об Иосифе Бродском, Юрии Любимове, Зурабе Церетели, Лени Рифеншталь и других. Он был женат на актрисе Наталье Богуновой и певице Алле Пугачевой.