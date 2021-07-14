Ср, 14.07.2021
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Юрис Янсонс, омбудсмен, об обязательной вакцинации
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Умер бывший муж Пугачевой режиссер Александр Стефанович

ФОТО: кадр из видеоролика

Умер российский режиссер, актер и сценарист, бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович. Об этом сообщил его друг, музыкант Александр Левшин, пишет РИА "Новости".

"Узнал о Саше... Улетел... Скорблю... Боже мой! Что ж такое?! Никого не щадит эта зараза", - написал Левшин в Facebook.

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По данным СМИ, причиной смерти стало обширное поражение легких из-за Covid-19.

Как сообщает Starhit.ru, о том, что 76-летний Стефанович попал в больницу, стало известно 5 июля. У режиссера уже тогда диагностировали обширное поражение легких.

Александр Стефанович окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1969 году. Он снял более 40 документальных фильмов, в том числе об Иосифе Бродском, Юрии Любимове, Зурабе Церетели, Лени Рифеншталь и других. Он был женат на актрисе Наталье Богуновой и певице Алле Пугачевой.

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