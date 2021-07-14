СМИ: Михаил Боярский заболел коронавирусом

Чуть позже представители Михаила Сергеевича опровергли новость о его госпитализации и сообщили, что 71-летний артист находится дома и чувствует себя удовлетворительно, сообщает Starhit.ru.

У народного артиста РФ Михаила Боярского подозрение на Covid-19, он чувствует себя хорошо, сообщила "Интерфаксу" представитель артиста.

"Самочувствие нормальное, все нормально, просто подозрение на коронавирус, но еще пока ничего не подтвердилось", - сказала собеседница агентства.