СМИ: Михаил Боярский заболел коронавирусом
Cегодня, 14 июля, российские СМИ сообщили, что Михаил Боярский заболел Covid-19 и попал в больницу.
Cегодня, 14 июля, российские СМИ сообщили, что Михаил Боярский заболел Covid-19 и попал в больницу.
Чуть позже представители Михаила Сергеевича опровергли новость о его госпитализации и сообщили, что 71-летний артист находится дома и чувствует себя удовлетворительно, сообщает Starhit.ru.
У народного артиста РФ Михаила Боярского подозрение на Covid-19, он чувствует себя хорошо, сообщила "Интерфаксу" представитель артиста.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Боярский попал в Боткинскую больницу с Covid-19.