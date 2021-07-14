Ср, 14.07.2021
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Гатис Эглитис, министр благосостояния

СМИ: Михаил Боярский заболел коронавирусом

Cегодня, 14 июля, российские СМИ сообщили, что Михаил Боярский заболел Covid-19 и попал в больницу.

Чуть позже представители Михаила Сергеевича опровергли новость о его госпитализации и сообщили, что 71-летний артист находится дома и чувствует себя удовлетворительно, сообщает Starhit.ru.

У народного артиста РФ Михаила Боярского подозрение на Covid-19, он чувствует себя хорошо, сообщила "Интерфаксу" представитель артиста.

"Самочувствие нормальное, все нормально, просто подозрение на коронавирус, но еще пока ничего не подтвердилось", - сказала собеседница агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Боярский попал в Боткинскую больницу с Covid-19.

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