Без масок и дистанции! Местные знаменитости отпраздновали открытие нового ресторана в Риге

Модная вечеринка собрала VIP-гостей, которые имели возможность не только насладиться особо изысканным мероприятием, но и продемонстрировать свою фантазию, подбирая наряд под дресс-код мероприятия - "новоорлеанский коктейльный наряд". Реки платьев, костюмов, смеха и разговоров создали особую праздничную атмосферу, где гостям были представлены на выбор пять раундов ресторанных блюд с подходящими эксклюзивными напитками. Особым сюрпризом вечеринки стало выступление группы MUSIQQ.

В мероприятии приняли участие представители латвийского бизнеса, а также местные знаменитости. Среди гостей были ведущие телешоу и организаторы мероприятий Дагмара Леганте-Целминя и Яна Дулевска, радиоведущая Санда Деюс, телеведущий и шоумен Ренарс Зелтиньш с женой Иевой, радиоведущая Майя Розите-Криштопане с мужем Каспаром, великолепные и всегда стильные Каспарс Блумс-Блуманис Минин (Кашерс) с мужем Янисом Мининым Блумсом-Блуманисом, стилист Даце Криевиня-Бахмане с мужем Роландом, стилист, модель Синтия Селицка-Ужане с мужем, модный фотограф Мик Ужанс, телеведущая и ведущая одного из самых популярных в Латвии подкастов Funktieris Рута Двинска с мужем - телеведущим Каспаром, автор бестселлеров Карина Рачко и многие другие.