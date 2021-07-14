Что делать врачу, если пациент просит сделать поддельный ковид-сертификат? Объясняют полиция и KNAB

По словам Хоменко, большинство поступающих заявлений о возможной подделке сертификата - это проблемы в коммуникации между врачом и пациентом или же желание пациента спровоцировать врача.

Были ли случаи?

Начальник отдела уголовно-процессуальных расследований Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Анда Румянцева рассказала, что до сих пор в бюро поступило несколько заявлений о возможной подделке цифрового сертификата, но ни одно из них не подтвердили.

При этом Хоменко заявил, что это не означает, что о возможных нарушениях не нужно сообщать, поскольку каждый сигнал о таком случае оценивается отдельно и индивидуально. Представитель полиции подчеркнул, что выдача поддельных сертификатов Covid-19 представляет угрозу для общества в целом.

Что следует делать врачам, которые попали в такую ситуацию?

По словам представителя полиции, о любом случае, который связан с подделкой цифрового сертификата Covid-19, необходимо сообщать в VP, и каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Он упомянул, что это можно сделать так - сообщить сотрудникам VP по телефону или в мобильном приложении Mana drošība.

Румянцева же подчеркнула, что, если вас просят подделать сертификат Covid-19, желательно не отказывать сразу, а сказать, что вам нужно время все обдумать и принять решение. В это время вы или другое лицо должны явиться в правоохранительные органы, и неважно, в Госполицию или KNAB, потому что власти между собой сотрудничают, сообщила представитель KNAB.

Почему это важно?

Хоменко сказал, что сертификат Covid-19 важен, потому что, по установленным правилам, сертификат сопоставим с документом, а фальсификация документа считается уголовным преступлением.

Представитель полиции сообщил, что правоохранительные органы в сотрудничестве с Национальной службой здравоохранения создали систему реагирования на такие преступления.

Пресс-конференция была организована в связи с появлением в интернете информации о том, что семейный врач Марина Прочевская в Краславе сообщила сотрудникам Госполиции о возможном желании человека подделать цифровой сертификат Covid-19, но полиция отказалась возбуждать уголовное дело.

Представитель VP Симона Гравите сообщила агентству LETA, что в ходе оценки данной информации не было получено объективных доказательств преступного умысла или возможного взяточничества. Следовательно, не установив состав уголовного преступления, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.