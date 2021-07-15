Влад Топалов рассказал о том, что его раздражает в Регине Тодоренко, и о кризисе отношений

Во время отдыха на Крите звезды ответили на вопросы подписчиков в сторис. Поклонники Регины решили спросить у Топалова, что его больше всего раздражает в жене, пишет издание PeopleTalk.

"Она никогда не подходит к телефону. Никогда. С ней невозможно связаться. Это бесит​", - признался певец.

Влад отметил, что больше всего в Регине ему нравится ее умение видеть во всем хорошее.

Топалов рассказал, был ли у них "кризис отношений": "Мы, как и все, обычные люди. Тоже совершаем ошибки, ругаемся и злимся, когда кто-то не взял трубку, опоздал, не уложил ребенка. Я к таким моментам заранее готов, я их заранее люблю, потому что только тогда ты чему-то учишься. Как мы миримся? Потом нужно собраться с силами, мужеством и сказать: "Я был не прав, прости". Это самое сложное, но после этого неприятного шага будет все проще".

"Мы очень ругались, потому что взгляды были разными. Считаю, что это нормально, ведь все идет из семьи. У Влада воспитание его родителей, у меня - моих, естественно. И мы никак не могли сойтись, прийти к консенсусу. Потом начали читать литературу, которая помогла нам разобраться, стали посещать консультации детских, семейных психологов. Такая терапия положительно повлияла", - рассказала Регина.

Влад также заявил, что его мечта - иметь четверых детей: "Очень надеемся, что Господь пошлет еще троих прекрасных деток".