В Латвии доминирует дельта-штамм Covid-19
В настоящее время индийский штамм SARS-CoV-2 (дельта) уже стал доминирующим в Латвии, опередив распространенный до сих пор британский или альфа-штамм.
В настоящее время индийский штамм SARS-CoV-2 (дельта) уже стал доминирующим в Латвии, опередив распространенный до сих пор британский или альфа-штамм.
"В случае с Латвией это не вызвало заболеваемости, но это только вопрос времени, и мы должны к этому подготовиться", - сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Он также выразил обеспокоенность по поводу текущего охвата вакцинацией от Covid-19, особенно в группах высокого риска - пожилых и хронических больных.
Эстонские органы здравоохранения сообщили, что рост числа выявленных случаев коронавируса в Эстонии вызван распространением штамма дельта, и в стране началась третья волна эпидемии Covid-19. В Эстонии есть регионы, где уровень инфицирования растет очень быстро.