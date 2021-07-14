В Латвии доминирует дельта-штамм Covid-19

"В случае с Латвией это не вызвало заболеваемости, но это только вопрос времени, и мы должны к этому подготовиться", - сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Он также выразил обеспокоенность по поводу текущего охвата вакцинацией от Covid-19, особенно в группах высокого риска - пожилых и хронических больных.

Павлютс добавил, что этот штамм может быть более опасным для молодежи. По словам министра, он штамм выявляется в Латвии уже в 54% случаев.