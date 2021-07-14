Ср, 14.07.2021
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Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев"

В Латвии доминирует дельта-штамм Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: SYSPEO/SIPA/2104261906

В настоящее время индийский штамм SARS-CoV-2 (дельта) уже стал доминирующим в Латвии, опередив распространенный до сих пор британский или альфа-штамм.

"В случае с Латвией это не вызвало заболеваемости, но это только вопрос времени, и мы должны к этому подготовиться", - сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Он также выразил обеспокоенность по поводу текущего охвата вакцинацией от Covid-19, особенно в группах высокого риска - пожилых и хронических больных.

Павлютс добавил, что этот штамм может быть более опасным для молодежи. По словам министра, он штамм выявляется в Латвии уже в 54% случаев.

Эстонские органы здравоохранения сообщили, что рост числа выявленных случаев коронавируса в Эстонии вызван распространением штамма дельта, и в стране началась третья волна эпидемии Covid-19. В Эстонии есть регионы, где уровень инфицирования растет очень быстро.

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