ВОЗ объявила о начале третьей волны пандемии

Он сообщил, что число новых случаев Covid-19 во всем мире растет четвертую неделю подряд, а также после десяти недель снижения вновь стало увеличиваться число смертей от коронавируса.

"Вариант дельта присутствует сейчас в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом во всем мире, если еще не стал", - сказал он.

В своем заявлении Гебреисус также сказал, что из-за неравномерных поставок вакцин большая часть населения мира остается уязвимой к вирусу.

"Я призвал к массовой вакцинации как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю, как минимум 40% к концу этого года и как минимум 70% к середине следующего года. Для достижения этих целей нам нужно 11 миллиардов доз вакцины", - сообщил глава ВОЗ.