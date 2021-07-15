Актриса Анна Хилькевич пошутила о домашнем насилии. Это понравилось не всем!

34-летняя знаменитость выложила несколько фотографий своего мужа и детей, а также собственный снимок с опухшим лицом и гематомами. Она заметила, что это пример несоблюдения традиций.

Но не все фолловеры Хилькевич оценили ее юмор. Они напомнили актрисе о том, что в России домашнее насилие по-прежнему считается серьезной проблемой. Известная блогер Марьяна Ро поинтересовалась, действительно ли Анна считает такие публикации смешными, а некоторые и вовсе предложили ей удалить пост. Были и те, кто захотел отписаться.