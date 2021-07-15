Чт, 15.07.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии о налоговой системе

Актриса Анна Хилькевич пошутила о домашнем насилии. Это понравилось не всем!

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич в честь Дня семьи пошутила в Instagram о домашнем насилии. Но пользователям Сети пост смешным не показался и вызвал возмущение. 

34-летняя знаменитость выложила несколько фотографий своего мужа и детей, а также собственный снимок с опухшим лицом и гематомами. Она заметила, что это пример несоблюдения традиций.

Но не все фолловеры Хилькевич оценили ее юмор. Они напомнили актрисе о том, что в России домашнее насилие по-прежнему считается серьезной проблемой. Известная блогер Марьяна Ро поинтересовалась, действительно ли Анна считает такие публикации смешными, а некоторые и вовсе предложили ей удалить пост. Были и те, кто захотел отписаться.

Напомним, в январе Анна Хилькевич рассказала о том, как в новогоднюю ночь она случайно получила удар в нос от мужа. 

ФОТО: https://www.instagram.com/annakhilkevich/
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