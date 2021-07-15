FKTK разрешила AB City выкупить акции Olainfarm

Комиссия разрешила AB City сделать обязательное предложение о выкупе акций Olainfarm, поскольку компания на основании непрямого участия получила права голоса, проистекающие из 30,85% акций Olainfarm с правом голоса.

Цена одной акции в обязательном предложении о выкупе акций установлена в размере 9,26 евро.

В проспекте обязательного предложения о выкупе акций указывается, что для выкупа акций AB City потребуется 90,194 млн евро, так как для выкупа могут быть предложены 9 740 209 акций Olainfarm.

Цена выкупа акций определяется в соответствии с методом, предусмотренным законом о рынке финансовых инструментов.

Обязательное предложение о выкупе акций может быть принято в течение 30 дней с момента его опубликования в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Решение разрешить AB City сделать обязательное предложение о выкупе акций Olainfarm было принято FKTK в среду, 14 июля, а заявка была получена в начале июля.

Группа Repharm проинформировала биржу Nasdaq Riga о соглашении с акционером Оlainfarm Никой Савельевой о приобретении 7,8% акций Olainfarm с правом голоса через материнскую компанию Repharm AB City. Repharm также сообщила в феврале этого года о соглашении с Анной Эмилией Малыгиной о получении права на покупку 21,97% акций через дочернее предприятие Repharm ООО Farma Fund. Предприятию Rīgas farmaceitiskā fabrika, входящему в группу компаний Repharm, напрямую принадлежит 1,07% акций Olainfarm.

Если Repharm приобретет более 50% акций по результатам предложения об обязательном выкупе, компания обратится в Совет по конкуренции для одобрения сделки.

Холдинговая компания AB City зарегистрирована в 2018 году, ее основной капитал составляет 126,5 млн евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.

Истинные бенефициары компании не указаны, но в совете компании работают совладельцы Repharm Андрей Лейбович, Янис Оскерко и Александр Лившиц. В свою очередь в правление AB City входят совладелец Repharm Роберт Тавьев и Сергей Корниенко.

Параллельно чешская компания Black Duck Invest утверждает, что стала крупнейшим акционером Olainfarm, но полиция проверяет подозрения в том, что сделка на самом деле является мошенничеством, и задержала как минимум трех человек по этому делу.

Оборот концерна Olainfarm в прошлом году составил 122,157 млн евро, что на 11% меньше, чем в 2019 году, а прибыль группы снизилась в 2,3 раза до 9,478 млн евро.

Группа Repharm объединяет Sentor Farm aptiekas (бренд Mēness aptieka), Veselības centru apvienība, Centrālā labоratorija, Rīgas farmaceitiskā fabrika и Recipe Plus. Группа компаний Repharm была создана в 2009 году. В 2019 году оборот концерна Repharm составил 283,008 млн евро, прибыль - 34,56 млн евро.