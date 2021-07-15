Победителем конкурса Laima Voice стала певица из Украины

Жюри объявило победителя, который в следующем году выступит на сцене концертного зала "Дзинтари". Возможность продемонстрировать свой талант во время знаменитого фестиваля получила молодая певица из Украины Анастасия KOLA Прудиус.

Из двух тысяч заявок на участие компетентное жюри выбрало 130 самых впечатляющих, и после трех отборочных туров в финал вышли три участника из детской категории и девять взрослых конкурсантов из трех стран! Взрослые участники смогли еще раз проявить свой талант во время живых выступлений, исполнив перед жюри и самой Лаймой Вайкуле свою композицию-фаворит.

Интрига финала держалась до самого последнего момента, и наконец члены жюри определили победителя конкурса, которым стала молодая певица из Киева Анастасия KOLA Прудиус, известная зрителям по участию в национальном отборе на конкурс "Евровидение" от Украины, а также по выступлениям в шестом сезоне ТВ-шоу "Голос страны" и в "Танцах со звездами" (Украина).

Каждый из участников получил ценные творческие советы и наставления от экспертного жюри и самой Лаймы Вайкуле, а также был награжден призами от партнера конкурса - компании, представляющей исключительные бренды натуральной косметики Greencosmetics.

Грандиозный, яркий, изысканный и романтичный фестиваль Laima Rendezvous Festival, созданный Лаймой Вайкуле, уже на протяжении пяти лет каждый год собирает на юрмальской сцене самых востребованных звезд эстрады, а также легендарных мировых музыкантов и молодых актуальных исполнителей. В потрясающей атмосфере фестиваля создаются неожиданные дуэты и трио известных певцов - это настоящие музыкальные "рандеву". Напоминаем, фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala перенесен на следующий год - он пройдет с 27 по 31 июля 2022 года.