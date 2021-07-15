Саманта Тина в списках участников "Славянского базара" в Беларуси. Певица комментирует ситуацию

"К миру и взаимопониманию через искусство!" - вот девиз этого конкурса.

"Славянский базар" уникален, - сказал директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске Глеб Лапицкий. - Он сохраняет традиции, является трамплином для молодых. В этом году было непросто подготовиться к фестивалю. Но артисты приехали (целый поезд!), журналисты приехали, что делает древний Витебск культурной столицей стран Содружества. С погодой тоже попытались договориться, на небе появилось солнце, но главное, когда солнце в сердцах".

Открытие состоится 16 июля.

Каждый год президент Беларуси Александр Лукашенко лично объявляет об открытии фестиваля.

На фестиваль приехали конкурсанты из 14 стран. Сейчас они репетируют с Президентским оркестром Республики Беларусь в Минске.

На официальном сайте фестиваля можно прочитать, что латвийская певица Саманта Тина также входит в список участников.

В свою очередь, Саманта опровергает эту информацию в Instagram-сторис: "Есть информация, что я собираюсь выступить в Беларуси. Это абсолютная чушь. Ко мне никто не обращался, я этого не планировала.

Я не поддерживаю это, учитывая текущую ситуацию.

Почему это произошло? Потому что моя фотография размещена на их сайте среди участников, которые участвовали в этом фестивале. Я участвовала в 2012 году. В настоящее время я пытаюсь связаться с ними, чтобы эту фотографию убрали, потому что я не планирую туда ехать".

Напомним, Европейский союз (ЕС) и США ввели санкции против Беларуси и режима Лукашенко за подавление акций протеста после выборов, на которых Лукашенко снова оказался победителем. Оппозиция и международное сообщество обвиняют режим в повальной фальсификации результатов выборов.