Почему актриса Джиллиан Андерсон в дальнейшем отказалась носить лифчик?

"Я разленилась и больше не ношу бюстгальтер. Я не могу носить бюстгальтер. Мне все равно, даже если моя грудь "достигает пупка". Я не ношу лифчик, это слишком неудобно, черт побери", - заявила актриса во время прямой трансляции в Instagram.