Пт, 16.07.2021
Во многих странах существует порядок, при котором женщине сеанс физиотерапии проводит женщина, а мужчине - мужчина физиотерапевт, изнасиловавший пациентку в беспомощном состоянии
физиотерапевт, изнасиловавший пациентку в беспомощном состоянии

Почему актриса Джиллиан Андерсон в дальнейшем отказалась носить лифчик?

ФОТО: Reuters/AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Американская актриса Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы", "Половое воспитание") рассказала, что больше не носит бюстгальтер, сообщает Page Six.

"Я разленилась и больше не ношу бюстгальтер. Я не могу носить бюстгальтер. Мне все равно, даже если моя грудь "достигает пупка". Я не ношу лифчик, это слишком неудобно, черт побери", - заявила актриса во время прямой трансляции в Instagram.

Многие поклонники встретили признание звезды позитивно и поделились своими историями. Так, некоторые женщины тоже решили отказаться от ношения лифчика во время карантина, посчитав это бесполезным.

Ранее RUS TVNET рассказывал, что во время пандемии наметилась новая тенденция - бюстгальтеры утратили свою актуальность. Женщины отказываются их носить и говорят о необходимости свободной груди.


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