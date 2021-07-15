Почему актриса Джиллиан Андерсон в дальнейшем отказалась носить лифчик?
Американская актриса Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы", "Половое воспитание") рассказала, что больше не носит бюстгальтер, сообщает Page Six.
Американская актриса Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы", "Половое воспитание") рассказала, что больше не носит бюстгальтер, сообщает Page Six.
"Я разленилась и больше не ношу бюстгальтер. Я не могу носить бюстгальтер. Мне все равно, даже если моя грудь "достигает пупка". Я не ношу лифчик, это слишком неудобно, черт побери", - заявила актриса во время прямой трансляции в Instagram.
GILLIAN ANDERSON DOESN’T WEAR BRAS ANYMORE. EVERYBODY CLAPPED EVERYBODY SCREAMED pic.twitter.com/lRvNGYHPHx— melanie (@blnchdubois) July 12, 2021
Многие поклонники встретили признание звезды позитивно и поделились своими историями. Так, некоторые женщины тоже решили отказаться от ношения лифчика во время карантина, посчитав это бесполезным.
Ранее RUS TVNET рассказывал, что во время пандемии наметилась новая тенденция - бюстгальтеры утратили свою актуальность. Женщины отказываются их носить и говорят о необходимости свободной груди.