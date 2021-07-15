Быть подростком нелегко. Так же, как и быть родителем подростка. Первое свидание, к которому присоединяется слово "изнасилование", распространение обнаженных фото, а также не коктейль с джином, а психотропные медикаменты. Это лишь некоторые опасности, с которыми сталкиваются подростки. С одной стороны, родителям страшно отпустить выросших детей в "свободный полет", с другой - это нужно сделать, чтобы они стали самостоятельными. Каковы "летние риски" и что делать родителям, рассказывает специалист организации Centrs Dardedze Лайла Балоде.

После сумасшедшего учебного года, проведенного в четырех стенах, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации у детей и подростков наконец появилась возможность по-настоящему насладиться вкусом свободы - с друзьями в походе, катаясь на лодках, купаясь и встречая закат у костра. Однако это означает, что подростки исчезают из поля зрения родителей и уже, что называется, не "на расстоянии вытянутой руки". Лето - это период, когда дети сталкиваются с красивыми вещами - первой симпатией и отношениями, но у этого есть компонент высокого риска и иногда это может иметь печальные последствия", - говорит специалист организации Centrs Dardedze Лайла Балоде.

Оставить двери открытыми

"Социализируясь в среде сверстников, ребенок учится строить отношения, делиться, ругаться и мириться. "Толпа" для него важна, так как меняется референтная группа и родитель больше не главная инстанция, потому нужны сверстники, с которыми можно разделить свои ценности. Возраст подростков на самом деле связан с рисковым поведением, а именно - ребенку хочется все попробовать. Один из рисков, с которым мы как организация, которая заботится о том, чтобы дети были в безопасных отношениях, столкнулись, связан с первой симпатией - "спаривание" среди подростков. У детей разных полов разное восприятие о том, что значит дружба, поэтому иногда возникает недопонимание. Девочки эмоциональнее и для них отношения значат комплименты, оказание внимания, подарки. У мальчиков же гормональные изменения происходят быстрее, поэтому импульсы становятся более неконтролируемыми. В то время, когда зарождаются первые отношения, возникает недопонимание, которое может привести к так называемому "изнасилованию на свидании".

Термин звучит "тяжело", но суть такова: два молодых, смущенных, нагретых солнцем молодых человека, которым кажется, что они нравятся друг другу, не понимают, что нужно уважать границы своего тела и тела другого.

Детей не учат, что во время интимной связи у второго человека есть право сказать "нет" в любой момент и это нужно уважать". И получается, что отношения парочки, которые романтично начинались на берегу озера, заканчиваются негодованием, душевной болью, слезами, участием родителей и специалистов или даже обращением в полицию. Лайла Балоде поясняет, что "изнасилование на свидании" не всегда означает половой контакт как это в понимании взрослых. Это может быть нарушение телесных границ, когда одной стороне - обычно девочке - кажется, что парень позволяет себе слишком много. "Мальчики обычно смелее, но девочки пугаются в последнюю минуту и/или им неудобно сказать "нет". В итоге к нам приходят израненные, плачущие дети, обвиняются парень и его родители. Часто, разговаривая с парнем, мы видим, что он даже толком не понимает, что произошло, потому что он чувствовал, что в романтической атмосфере все происходило естественно и со стороны девушки не было сопротивления. Следовательно, случившееся сложно назвать изнасилованием.

Потому важно, чтобы родители всегда оставляли "двери открытыми", то есть, чтобы ребенок в любой ситуации, чувствуя себя обиженным или растерянным, не боялся просить помощи у родителей и не боялся того, что родители осудят и скажут, что "сама виновата" и "что ты с ним делаешь".

Рэперы, у которых были проблемы с медикаментом Xanax - Lil Peep, Lil Xan, Juice WRLD. ФОТО: TVNET

"Аптечка" и смелость позировать голой

Алкогольные коктейли, электронные сигареты... Это еще не настоящий кошмар. На тусовках подростков могут появиться такие "угощения" как наркотики и психотропные медикаменты. За последние годы в Европе, в том числе в Латвии, изменилась "мода" опьянения молодежи, в которую вошла "аптечка" - медикаменты, которые молодые люди получили от друзей или банально украли у родителей, которым врач выписал успокоительные. О Xanax на Youtube можно найти песни для подростков, в которых описаны "лётные" всевозможные свойства бед от препарата. Когда в Эстонии от смеси Xanax и кодеина умер 21-летний парень, оказалось, что в соцсетях есть группы, в которых молодежь делится информацией, как получить таблетки. В Эстонии потребление снотворных и успокоительных средств среди молодежи в возрасте 15-16 лет возросло с 9% в 2015 году до 15% в 2019 году. Специалисты говорят, что

латвийская молодежь "не отстает" - организует тусовки, на которых в миску ссыпают что каждый смог достать, а дальше ждут кто как отреагирует.

Лайла Балоде говорит, что употребление веществ идет рука об руку с характерным для подростков рисковым поведением. "Если ребенок проводит время со сверстниками или с детьми постарше, о которых родители не знают, то риск, что он что-то попробует высок. С одной стороны, мы не можем винить подростка, потому что у него есть потребность с помощью поиска и ошибок знакомиться с миром взрослых, с другой стороны, нам, родителям, нужно быть осторожными и знать, с чем дружит ребенок. Чаще всего девочки быстро развиваются и их возраст трудно определить. 15-16-летние девочки уже молодые девушки с внутренней потребностью понравиться. Когда они вступают в контакт с людьми, у которых есть конкретные интересы и им доступны различные вещества, они могут попасть в большие неприятности. Всегда следует помнить себя в этом возрасте - и мы рисковали и много чего пробовали. Однако возможности были более ограничены, чем в наши дни. Был алкоголь и сигареты - всё. Теперь же диапазон веществ невероятно широк".

Но что делать родителям? "Важно сохранить золотую середину. Родителю не нужно изолировать ребенка от мира - нужно разрешить ему идти своей дорогой, но в то же время всегда быть доступными. Мы не можем закрыть ребенка в комнате, не можем оставить сидеть с устройством, в котором также могут случиться плохие вещи. Например, в Сети можно встретить кого-то, кто побудит показать и поделиться материалом сексуального или порнографического характера".

Уже несколько лет в поле зрения организаций по защите прав детей находится секстинг - создание сексуально откровенных сообщений, фотографий или видео с участием ребенка и отправке их людям, которые притворяются друзьями, но могут стать обидчиками.

"Подростку нелегко противостоять вызову, особенно, если он/а онлайн находится в сетевых отношениях с кем-то, кто притворяется сверстником и относится к нему или к ней чутко и дружелюбно. Однако мы никогда не можем знать, кто по ту сторону устройства - возможно, за аватаром 14-летней девочки скрывается 40-летний мужчина с намерением завербовать девочек и мальчиков, чтобы получать от них обнаженные фото", - рассказывает специалист.

"Вызывающе", "Интересно", "Что-то невиданное". Так подростки из фокус-групп описывают создание обнаженных фотографий и редко они могут представить себе последствия на два шага вперед.

У подростков есть предубеждение, что так делают все, так как это смело.

"Если мы углубляемся, то понимаем, что возникновение этой идеи коренится в обществе. СМИ рассказывают, как, например, актрисы и модели фотографируются полуобнаженными для календарей, собранные деньги от которого пойдут на благотворительные цели, поэтому их поступок оценивается как "смелый". В свою очередь, когда 15-летняя девочка фотографируется перед зеркалом голой и думает, что она смелая, мы говорим: "Ты плохо себя ведешь". В глянцевых журналах и соцсетях популяризируется определенные эталоны того, как должно выглядеть красивое тело. Когда девочка при помощи тренировок и диеты приобрела желанные формы, ей хочется, чтобы это оценили.

Если фальшивый друг вызвал в девочке первые чувства, она попадает в ловушку. Попадают также парни, которым еще труднее сказать "нет", если обнаженное фото прислала девушка.

Сверстник или фальшивый друг говорит: "Ты что, не можешь? Слабак?" Подросток соответственно реагирует: "Могу!"

И тогда выясняется, что "друг" - взрослый, который занимается противозаконным бизнесом. Сразу же он начинает шантажировать подростка, говоря, что обнаженное фото разошлет ее/его друзьями и требует, чтобы подросток либо продолжал слать голые снимки, заказывая их по своему сценарию, либо требуя плату за "молчание".

Молчит и ребенок, охваченный всем набором характерных эмоций - стыд, страх и чувство вины. Ребенок решил, что родителям он нужен только, когда хорошо учится, ест, занимается спортом и хорошо выглядит, но как только в его жизни случается несчастье, он не обращается за помощью к самым близким ему людям. На самом деле должно быть наоборот - родитель должен поддерживать ребенка, когда он/а сбились с пути, если кто-то ему навредил.

Если дочь приходит к матери и говорит - "Я на обнаженных фото", ясно, что первая мысль "О чем ты думала, делая это?".

Однако это стоит придержать при себе и не нужно говорить "не волнуйся, все будет хорошо", а действовать, чтобы помочь ребенку - обратиться с заявлением в полицию и к представителям "Безопасного интернета", которые помогут быстро изъять фотографию из соцсетей".

С подростком дома - как на линии огня

Если подросток собирается ехать к подружке на тусовку и там остаться на ночь, то было бы хорошо, если бы родители связались между собой и выяснили соответствует ли правде то, что рассказывает ребенок, продолжает Лайла Балоде. "Не нужно контролировать походы ребенка втихую, а следует открыто сказать "Вижу, что у тебя все отлично, но я за тебя волнуюсь, потому не держи зла за то, что я позвоню маме подруги". Если выясняется, что ребенок соврал, ясно скажите: "Если ты попадешь в неловкую ситуацию или боишься, что может произойти что-то безумное, даже если это в лесу, в котором вы поставили палатку, ты только поругался/ась с друзьями, смело можешь нам звонить - мы приедем за тобой в любой конец Латвии, так как ты наш ребенок и мы о тебе заботимся". Сказать это чрезвычайно важно, так как с подростками случиться может всякое.

Даже если нас, родителей, вызвали как "скорую" и оказывается, что между друзьями был лишь спор, мы должны стараться не морализировать и не хлопать дверью.

В противном случае, в более серьезной ситуации ребенок нам не позвонит.

Не стоит забывать, что подростку важно наше внимание и хотя иногда кажется, что он уже взрослый, у него есть телефон, "уже не пропадет", он все еще ребенок, который хочет, чтобы мама поинтересовалась, как он себя чувствует, куда отправляется, хорошие ли отношения с друзьями. Конечно, родители могут получить ответ: "Все в порядке, почему ты спрашиваешь что-то настолько глупое". Но не стоит расстраиваться и следует понять, что эта реакция связана с особенностями подросткового возраста.

С подростком никогда ничего нельзя знать - в один раз, когда вы спросите, как у него дела в школе, он обидится, что вы его контролируете, во второй раз, когда не спросите - обидится, что им не интересуются.

Если в доме есть подросток, мы живем как на линии огня, рискуя получить не только вежливые ответы. Но это не означает, что нам нужно отступить. Нам нужно оставаться в позиции родителя, быть взрослыми, а не реагировать как подростки, которые обиделись на то, что ребеночек сказал что-то плохое. У родителей всегда есть право сказать: "Слушай, мне не нравится, как ты со мной разговариваешь. Можем договориться, что ты будешь говорить так, чтобы я чувствовал себя хорошо во время этого разговора?". В руках родителей еще есть рычаги, позволяющие вести диалог более-менее гармонично.

Стоит принимать во внимание, что у подростка есть потребность в личном пространстве, своих друзьях и секретах, которые взрослый не контролирует. "Хорошо, если родители могут договориться с подростком, насколько далеко проходит граница, за которой невежливо спрашивать и что-то рассказывать. Было бы важно заранее обозначить границы и зоны риска, прежде чем возникнут разногласия, потому что, если мы попытаемся что-то объяснить в пылу спора, появятся эмоции и слезы.

У этого есть физиологическая основа, связанная с гормональными колебаниями, а также социальная - подросток должен встать на ноги и попытаться стать взрослым.

В связи с этим ему кажется, что все, что делают родители - мешает ему".

Все чаще обсуждается, что в наши дни у детей пубертат наступает раньше, чем у предыдущих поколений. Лайла Балоде поясняет: "Существуют различные предположения относительно того, почему это происходит, но на практике мы видим, что это так. В 9-10 лет девочки демонстрируют подростковое поведение. В то же время есть дети, которые в 12 и 13 лет еще ведут себя по-детски и физиологические изменения их не затронули. Родители должны руководствоваться реальной ситуацией, а не книгами, в которых рассказывается, когда наступает период полового созревания".