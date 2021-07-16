Видео ⟩ "Мы захватили комменты": Måneskin выпустили новый клип! Его особенно оценили русские

Режиссером ролика стал Симоне Боццелли, продюсером - Мартино Бенвенути.

В интервью RockOn.it солист группы Дамиано Давид сказал, что текст песни - это "способ описать все грани сексуальности и то, как они могут влиять на повседневную жизнь".

На момент написания статьи клип посмотрели свыше 4 миллионов раз, а 851 тысяча человек поставили лайки - против 6,8 тысячи дизлайков.

Но самое любопытное происходит в комментариях к работе итальянского коллектива: туда пришли русские поклонники!

А, как мы уже помним по флешмобам на страницах Леди Гаги, Сильвестра Сталлоне и других звезд, если они начали оставлять отзывы - то число комментариев растут в геометрической прогрессии. Постепенно они обрастают таким содержанием, что оно становится популярнее публикации:

"Не знаю, кого как, а меня прям радуют эти ребята. Первая группа за всю историю "Евровидения", которую можно смело забирать в коллекцию", "Я точно зашла на иностранный клип, а то тут больше русскоговорящих, чем всех остальных", "Думаю, ребята, читая комментарии, поймут, куда в первую очередь им надо ехать", "И да, русским привет, кажись, мы захватили комменты", "Поддерживаю русский флешмоб!", "Мне кажется или русских больше, чем итальянцев?", "Мне кажется, что под этим клипом собралось все население России", - писали подписчики.

С момента премьеры клипа было оставлено свыше 48 тысяч комментариев, из которых большая часть на русском языке. Мы не сомневаемся, что их станет еще больше! Очевидно, что так поклонники намекают Måneskin, что их ждут с концертом в России.

Напомним, победителем международного конкурса "Евровидение" в 2021 году стала группа из Италии Måneskin с песней Zitti E Buoni. Итальянцы получили на конкурсе 524 балла.