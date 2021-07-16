На обслуживание столбиков на улицах Риги выделят почти 40 000 евро

Как пояснили в департаменте сообщения Рижской думы, договор об обслуживании столбиков был заключен в июне этого года с SIA AVS Latvija сроком на один год. Эта компания также устанавливала столбики.

Техническое обслуживание столбиков выполняется в зависимости от ситуации, то есть чистить столбики будут там, где это необходимо для обеспечения безопасности движения.

Техническое обслуживание столбиков включает в себя не только мойку, но и проверку, расходы на материалы, рабочую силу и др.

Как свидетельствует публично доступная информация, обслуживание одного столбика стоит около 14 евро.

Согласно техническому заданию, визуальный осмотр дорожных оградительных элементов проводится один раз в неделю. Если при осмотре установлено, что столбик загрязнен и на нем не видны светоотражающие элементы, что создает угрозу безопасности движения, он будет незамедлительно почищен.

Если в результате осмотра установлено, что столбик грязный, но это не угрожает безопасности движения, его помоют позже - в среднем один раз в месяц.

По информации Firmas.lv, компания AVS Latvija зарегистрирована в 1994 году и занимается установкой технических средств организации дорожного движения.

Компания принадлежит немецкой AVS Verkehrssicherung.

В 2020 году оборот AVS Latvija составил 3,3 млн евро, прибыль - 612 000 евро.

Как сообщалось ранее, для снижения интенсивности дорожного движения на некоторых улицах Риги установлены ограничительные столбики, что вызвало не только недовольство, но и разногласия между думскими партиями.