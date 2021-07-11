Вс, 11.07.2021
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Перед размещением столбиков Рижская дума с управлением полиции порядка не консультировалась

Установку столбиков для повышения безопасности движения на улицах Риги нельзя оценивать однозначно, потому что в этом проекте есть как преимущества, так и ошибки, заявил агентству LETA заместитель начальника управления Главного управления полиции порядка Госполиции Лаурис Арайс.

Размещение конструкций такого типа на городских улицах является обычной практикой в других странах Европы, чтобы значительно снизить скорость и повысить безопасность дорожного движения.

"Вопрос в том, насколько хорошо это было сделано. Есть места, где столбики установлены в соответствии с ситуацией, но мы также наблюдаем ошибки, например, в узких местах, где таким образом затруднен доступ даже аварийному транспорту", - сказал Арайс.

Он признал, что самоуправление не консультировалось с управлением полиции порядка перед размещением столбиков.

Мэр Риги Мартиньш Стакис и вице-мэр Вилнис Кирсис признали ошибки и неудачные решения по размещению столбиков на улицах Риги, однако заявили, что столица от этой меры не откажется, так как столбики значительно повышают безопасность движения.

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