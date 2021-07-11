Перед размещением столбиков Рижская дума с управлением полиции порядка не консультировалась

Размещение конструкций такого типа на городских улицах является обычной практикой в других странах Европы, чтобы значительно снизить скорость и повысить безопасность дорожного движения.

"Вопрос в том, насколько хорошо это было сделано. Есть места, где столбики установлены в соответствии с ситуацией, но мы также наблюдаем ошибки, например, в узких местах, где таким образом затруднен доступ даже аварийному транспорту", - сказал Арайс.

Он признал, что самоуправление не консультировалось с управлением полиции порядка перед размещением столбиков.