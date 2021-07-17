Лолита Милявская впервые озвучила диагноз дочери

"Я не из тех, кто хотел детей. Наверное, на уровне подсознания это чувствовала. Что касается Евы, то у нас есть проблема. Из-за недоношенности. Это не аутизм, а синдром Аспергера. Его поставили не так давно", - объяснила она.

Лолита Милявская отметила, что иногда у Евы появляется зацикленность на каком-либо предмете и появляется необходимость что-то вертеть в руках.

"Когда она слышала мои грустные песни, могла встать за кулисами и плакать: "Мамочке больно, мамочке больно..." - сказала певица в передаче "ДНК-шоу".

Еву Лолита во всем поддерживает и подбадривает.

"Да, у меня не растет Мэрилин Монро, не модель, но я ей все время говорю, что она красивая, хорошая, умная. Мы договорились с мамой, что она будет получать то, чего я не получала", - ранее отмечала Милявская.