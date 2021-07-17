Сб, 17.07.2021
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Лолита Милявская впервые озвучила диагноз дочери

Лолита Милявская ФОТО: скриншот видео

22-летняя дочь Лолиты Милявской Ева живет вместе с бабушкой в Киеве. Артистка старается оберегать ее от общественности. Впервые певица рассказала каким недугом страдает наследница. Об этом пишет StarHit.ru. 

"Я не из тех, кто хотел детей. Наверное, на уровне подсознания это чувствовала. Что касается Евы, то у нас есть проблема. Из-за недоношенности. Это не аутизм, а синдром Аспергера. Его поставили не так давно", - объяснила она.

Лолита Милявская отметила, что иногда у Евы появляется зацикленность на каком-либо предмете и появляется необходимость что-то вертеть в руках.

"Когда она слышала мои грустные песни, могла встать за кулисами и плакать: "Мамочке больно, мамочке больно..." - сказала певица в передаче "ДНК-шоу".

Еву Лолита во всем поддерживает и подбадривает. 

"Да, у меня не растет Мэрилин Монро, не модель, но я ей все время говорю, что она красивая, хорошая, умная. Мы договорились с мамой, что она будет получать то, чего я не получала", - ранее отмечала Милявская.

Напомним, Лолита родила дочь в ноябре 1998 года. По документам отец девочки - третий муж певицы Александр Цекало, но имя биологического отца певица не называет. 


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